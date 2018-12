Kaj zdaj počneta otroška zvezdnika filma Pravzaprav ljubezen?

Pravzaprav ljubezen je nepozabna božična klasika, v njej pa je predvsem navduševal prikupni Sam – Thomas Brodie-Sangster, ki je bil takrat star 12 let. Njegova filmska simpatija Joanna – Olivia Olson – je bila stara le devet let, ko je kot profesionalka odpela All I Want For Christmas. Kaj sta videti in kaj počneta 15 let kasneje?

Ko sta pred 15 leti navdušila v filmu Pravzaprav ljubezen, je bila Olivia stara devet let, Thomas pa 12. FOTO: You Tube Čeprav sov enem najboljših božičnih filmov vseh časov, romantičnem filmu Pravzaprav ljubezen, navduševali veliki svetovni zvezdniki, pa se je v spomin predvsem vtisnil takrat 12-letni Sam, Thomas Brodie-Sangster, ki je zbiral pogum, da osvoji filmsko simpatijo, takrat devetletno Joanno, ki jo je igrala Olivia Olson. Kaj 28-letni Thomas in 26-letna Olivia počneta zdaj? Božično klasiko Pravzaprav ljubezen si lahko na POP TV ogledate 24. decembra ob 22.00. Oba sta dejavna, sta se pa njuni karieri razvili v različni smeri. Thomas od takrat naprej redno igra v filmih in na televiziji, Olivia pa posoja glas več animiranim serijam in se seveda še vedno ukvarja z glasbo. Da bi jo še kdaj videli pred kamero, ne izključuje. Thomas je po filmu Pravzaprav ljubezen nanizal precej vlog, je bila odskočna deska za njegovo uspešno kariero. Po Pravzaprav ljubezni je dobil glavno vlogo v filmu Nanny McPhee - čudežna varuškain ponovno zaigral ob Emmi Thompson, v Romul Avgust, zadnji rimski cesar, je igral otroškega vladarja. Igralec, ki ga zaznamuje neverjetno mladosten videz, je igral v uspešni najstniški fantazijski franšizi Labrint (The Maze Runner), pa Igri prestolov in mini seriji Wolf Hall. Zaradi mladostnega izgleda ima na voljo široko paleto vlog. Thomas, ki ga zaznamuje neverjetno mladosten videz, je zgradil zavidljivo igralsko kariero. FOTO: Profimedia Ameriška igralka in pevka se je kasneje posvetila sinhronizaciji, glas je posodila Vanessi Doofenshmirtz v seriji Phineas in Ferb in vampirski kraljici Marcelini v seriji Adventure Time. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Poleg posojanja glasu animiranim serijam seveda še vedno poje. Odlična pevka je bila že pri rosnih devetih letih, saj je pesem All I want fror Christmas zapela tako odlično, da so se ustvarjalci filma bali, da nihče ne bo verjel, da zares poje, in bodo gledalci prepričani, da je samo odpirala usta, zato je morala posebej zvaditi pesem, da jo je odpela manj popolno in bolj prepričljivo. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pred časom je razkrila, da je takoj po izidu filma dobila več ponudb za album – pri desetih letih! A se je skupaj z mamo odločila, da jih ne bo sprejela, in te odločitve še danes ne obžaluje. "Zdelo se mi je neumno in prisiljeno. Če pogledam širšo sliko – lahko bi bila otroška zvezdnica in se pri letih, v katerih sem zdaj, povsem zlomila. Najbrž ne bi imela takšnih priložnosti kot jih imam zdaj. Zelo verjetno je, da bi bila zdaj že pozabljena, tako pa šele zdaj gradim svojo kariero. Tako da ničesar ne obžalujem," je povedala. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Oliva je presenečena – mi pa precej manj – da je film še danes tako zelo priljubljen. "Ne morem verjeti, da je ljudem še vedno mar, da se še vedno pogovarjajo o njem, neverjetno je. 15 let je dolga doba," pravi. No, mi smo veliko manj presenečeni in komaj čakamo, da si ga med prazniki spet ogledamo. 24. decembra ob 22. uri na POP TV.