Kako bi bile sestre Kardashian videti brez lepotnih popravkov?

To, da sestre Kardashian-Jenner izgledajo povsem drugače, kot so na začetku svoje kariere, ni nobena skrivnost. Kljub temu pa je v tančico neznanega zavit način, kako so do novih podob prišle. Na vprašanje, kako bi bile sestre videti brez raznih tretmajev in potencialnih lepotnih posegov, je skušal odgovoriti avstralski spletni ustvarjalec Vandahood Live.