Kako bo Betty White praznovala 99. rojstni dan?

Ena najbolj priljubljenih hollywoodskih igralk Betty White bo 17. decembra dopolnila zavidljivih 99 let. In kot večina ljudi zadnjih nekaj mesecev tudi ona načrtuje, da bo svoj dan preživela doma v karanteni, tako kot ostale dni.

O rojstnem dnevu je spregovorila tudi za Entertainment Tonight. "Verjetno niste vprašali, a vam bom vseeno povedala. Kaj bom delala za svoj rojstni dan? Odkar imamo epidemijo, vsak dan pretečem, prehodim eno miljo (1,6 kilometra), kar je učinkovito odganjalo covid-19. Poleg tega si prizadevam, da bi znova oživela serijo The Pet Set, in vsak dan hranim dve rački, ki me obiskujeta."

The Pet Setje televizijska oddaja, v kateri je Betty gostila znane goste, ki so v studio prišli s svojimi hišnimi ljubljenčki. Prav zaradi te oddaje je igralka še bolj vzljubila živali. Gostila je zvezdnike, kot so Carol Burnett, Mary Tyler Moore, Doris Day, James Stewart, Burt Reynolds. Poleg zvezdnikov so v njej nastopali še kosmatinci vseh vrst: psi, mačke, konji, ptiči. Snemala je tako v studiu kot na različnih lokacijah po ZDA. Spoznala je tudi divje živali, kot so tigri, medvedi, sloni, levi, volkovi, gorile, kenguruji …

Producent serije, ki jo bodo ob 50. obletnici izdali tudi na DVD, je bil igralki pokojni mož Allen Ludden. "The Pet Set je ena mojih ljubših stvari. Presrečna sem, da si jo bodo ljudje lahko znova ogledali po vseh teh letih."