Kako bo stavka igralcev vplivala na praznovanje noči čarovnic v Hollywoodu?

Stavkajoči igralci bodo morali pri praznovanju noči čarovnic upoštevati določena pravila. Pri izbiri kostumov bodo morali biti pozorni, da ne kršijo pravil najdaljše stavke v zgodovini sindikata SAG-AFTRA. V kaj se torej lahko našemijo?

Aktualni kostumi iz filmskih uspešnic, kot sta Barbie in Oppenheimer, letos ne bosta smeli biti navdih za kostum pri stavkajočih igralcih. Prepovedani so tudi superjunaki in drugi liki iz serij in filmov, ki bi na tak ali drugačen način promovirali vsebino studiev, s katerimi so igralci v sporu.

"Izberite kostume, ki jih navdihujejo splošni liki in figure, kot so duhovi, zombiji, pajki in podobno," je stavkajočim igralcem svetoval sindikat SAG-AFTRA. Prav tako se lahko igralci našemijo v like, ki niso omenjeni v pravilih. Mednje spadajo liki animiranih vsebin. "Uporabimo skupno moč, da našim prizadetim delodajalcem glasno in jasno sporočimo, da brez poštene pogodbe ne bomo promovirali njihovih vsebin," je bil ob tem še jasen sindikat. Na stroga pravila pri izbiri kostuma za priljubljen ameriški praznik so se že odzvali znani igralci. Ryan Reynolds se je pošalil, da se bodo pravil držali tudi njegovi otroci. "Niso del stavke, ampak morajo se naučiti."

Medtem ko so se scenaristi vrnili na svoja delovna mesta, filmski in televizijski igralci namreč ostajajo na ulicah. To je najdaljša stavka v zgodovini igralskega sindikata SAG-AFTRA in zdi se, da konec ni blizu. V želji, da bi bil dogovor čim prej sklenjen in da bi se lahko vrnili na delavna mesta, je zvezdnik George Clooney s skupino drugih znanih obrazov podal predlog. Clooney in Reynolds sta v družbi igralcev in igralk Scarlett Johansson, Kerry Washington, Tylerja Perryja, Bradleyja Cooperja, Meryl Streep, Roberta De Nira, Bena Afflecka, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Emme Stone in Laure Dern predlagala, da tisti igralci, ki zaslužijo več, tudi več prispevajo. To bi v obliki sindikalnih članarin ustvarilo 47 milijonov evrov na leto. To bi predstavljalo premostitev vrzeli med tem, kar sindikat išče, in tem, kar so studii pripravljeni ponuditi.