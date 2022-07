Poletje v mestu je sicer z vsem dogajanjem in koncerti manj mučno, kot je bilo včasih, kljub temu pa marsikdo zavida svojim prijateljem in kolegom, ki na družbena omrežja objavljajo fotografije z morja. Tudi nekateri zvezdniki že čofotajo v morju in se hladijo v senci, naše sosede pa so ponovno obiskali tudi hollywoodski estradniki.