Kako in kje so valentinovo preživeli slavni pari?

Valentinovo je v življenje marsikaterega zaljubljenega para vneslo dodatno iskrico ljubezni, romantike, pozornosti in obdarovanj. Vas zanima, kako in kje so ta praznik ljubezni preživeli slavni pari?

Brooklyn Beckham 19-letni Brooklyn Beckham, sin Victorie in Davida Beckhama, je dan zaljubljencev preživel s svojo 21-letno izbranko Hano Cross v romantičnem Parizu. Na Instagramu je objavil fotografijo, na kateri ga je dekle pred Eifflovim stolpom poljubilo na lice, sam pa jo je z nasmeškom objel in pod deljeno sliko zapisal: ''Jaz in moje dekle. Sem najsrečnejši moški na svetu. Rad te imam, draga.''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kim Kardashian West 38-letna resničnostna zvezdnica je na valentinovo doživela pravo presenečenje v lastnem domu. Mož Kanye West jo je presenetil tako, da je celoten bivalni prostor okrasil z belimi, rožnatimi in rdečimi vrtnicami ter najel 62-letnega saksofonista Kennyja G-ja, ki je Kim na saksofon zaigral nekaj skladb, med drugim pesem iz filma Čarovnik iz Oza: Over the Rainbow. Kim je v svoji Instagramovi zgodbi objavila serijo posnetkov in fotografij, na eno od deljenih objav pa je zapisala: ''Nagrado za najboljšega moža zagotovo prejme moj mož! Najboljša darila vseh časov!''

''Nagrado za najboljšega moža zagotovo prejme moj mož! Najboljša darila!'' FOTO: Instagram

Na Instagramovem profilu je objavila tudi skupno fotografijo z možem in zapisala: ''Veselo valentinovo, dragi! Ljubim te!''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kylie Jenner 21-letna Kylie Jenner je od svojega izbranca Travisa Scotta, s katerim ima enoletno hčerko Stormi Webster, prejela poseben cvetlični aranžma, za katerega so cvetličarji za E!News podali oceno, da je stal dobrih 10.000 evrov. Kylie je fotografijo romantičnega presenečenja delila na svojem Instagramu in poleg zapisala: ''Ali sanjam ... ?''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Alessandra Ambrosio 37-letna manekenka in fotomodel Alessandra Ambrosio je preživela prvo skupno valentinovo z izbrancem Nicolo Oddijem, s katerim se je spustila v razmerje avgusta 2018, potem ko je razdrla 10-letno zaroko z Jamiejem Mazurjem. Parček se je odločil dan zaljubljencev preživeti v toplih krajih, na plaži in v objemu sončnih žarkov. Na Instagramu je lepotica delila dve fotografiji, na katerih se z Nicolo objemata, in vsem zaželela: ''Vesel dan zaljubljencev.''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Justin Timberlake 38-letni glasbenik Justin Timberlake je že šest let srečno poročen z igralko Jessico Biel. Iskrica med njima je še vedno živa – še več, pravzaprav je njuna ljubezen z vsakim novim dnem močnejša. To sta že večkrat dokazala z izkazovanjem drobnih pozornosti in zabavnimi posnetki, Justin pa je na dan zaljubljencev delil fotografijo, na kateri je ženo objel in poljubil ter zapisal: ''Valentinovo traja ves dan. Vsak dan ... Odkar sem te našel.''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

36-letna Jessica je storila podobno in na svojem Instagramu delila fotografijo, na kateri je ona objela Justina, in zapisala: ''Cenim ta lička in vse drugo na tebi, dragi!''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nick Jonas 26-letni Nick Jonas in njegova 10 let starejša soproga Priyanka Chopra sta preživela prvo valentinovo skupaj kot zakonca. Vzdušje je bilo predvsem romantično, Jonas pa je svojo drago presenetil z igranjem na klavir. Na Instagramu je delil fotografijo, pod katero je zapisal, kako srečen je, ker je našel ljubezen svojega življenja: ''Veselo valentinovo vam in vašim najbližjim. Kako srečen sem ...''