Kako Irina Shayk preboleva propadlo razmerje?

Ruska manekenkaIrina Shayk po razhodu z igralcem Bradleyjem Cooperjem ne izgublja časa za žalost in žalovanje. Pred časom je v eni od svojih izjav dejala: ''Mislim, da imamo ženske danes svobodno izbiro pri delu, materinstvu in posvečanju časa samim sebi. Mislim, da je pomembno, da se vsaka ženska zaveda, kako močna je v resnici – da je ona pravzaprav tisti močnejši člen, ki lahko, če želi, opravi več stvari hkrati. Vsaka ženska se mora zavedati, da je pomembno ostati zvest samemu sebi, si zapomniti, kdo je v resnici, in obvladati vse, kar ji pride nasproti.''

Zdaj, po odmevnem zaključku štiriletnega razmerja, dokazuje, da njene besede niso bile zgolj 'besede'. Vse, kar je povedala, namreč tudi aktivno izvaja v svojem vsakdanu. Irina namreč ni ena tistih, ki bi se prepustili žalosti in se zaprli med štiri stene. Kot je dejala sama, jo odlikujeta precejšnja mera odločnosti in strogosti: ''Sem Rusinja, zato sem stroga. Po horoskopu sem kozoroginja, zato nisem le stroga, ampak tudi odločna.''

Kljub temu, da so v javnosti pred kratkim odjeknile govorice, da se je v Irininem življenju pojavil nov moški, čigar identiteta še ni razkrita, pa je dobro obveščen vir za E!News zatrdil, da ne gre za novo razmerje: ''V tem trenutku se z nikomer ne videva. Osredotočena je na svojo hčerko in preživljanja časa z njo. V prihodnosti bi vsekakor rada nekoga spoznala, a zaenkrat to ni njena prioriteta. Ravno je zaključila daljše razmerje in zdaj potrebuje čas za celjenje.''

Čeprav je Irina zdaj samska, pa ni popolnoma sama. V pomoč in oporo ji je v teh trenutkih njena mamaOlga, ki trenutno biva pri njej v New Yorku. Tam so ju fotografi opazili ob sprehodu po eni izmed newyorških ulic.