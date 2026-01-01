Naslovnica
Kako je bilo videti silvestrovanje, na katerega ljudje pridejo v plenicah?

New York, 01. 01. 2026 09.42 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
E.M.
Silvestrovanje v New Yorku

Tudi mesto, ki nikoli ne spi, je vstopilo v 2026. V New Yorku se je legendarnega spusta krogle udeležila nepregledna množica, ki so jo zabavala velika imena iz glasbene industrije. Silvestrsko slavje na trgu Times Square je na seznamu želja marsikaterega posameznika, ki je za to pripravljen na mrazu stati cel dan in pri tem nositi plenico.

Nepregledno množico, ki se je udeležila silvestrovanja v srcu mesta, ki nikoli ne spi, so dolgo v noč zabavali legendarna Diana Ross, pevki Ciara in Maren Morris ter zasedba Little Big Town. Na trgu Times Square so nastopile tudi korejske zvezdnice iz skupine Le Sserafim.

Program je na odru že tradicionalno povezoval Ryan Seacrest, za dobro voljo gledalcev pred televizijskimi zasloni pa sta poskrbela uigrani dvojec Andy Cohen in Anderson Cooper.

Ko je ura odbila polnoč, se je z vrha stolpa že tradicionalno spustila krogla, na množico pa se je spustilo malo morje barvnih konfetov. Silvestrsko slavje na trgu Times Square je na seznamu želja marsikaterega posameznika, ki je za to pripravljen na mrazu stati cel dan in pri tem nositi plenico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uporabniki na družbenem omrežju TikTok so namreč razkrili, da zaradi strogih varnostnih ukrepov prizorišča ne smejo zapustiti, da bi skočili na stranišče ali po hrano ali pa se za trenutek zgolj pogreti v bližnje stavbe. Tako so morali tisti, ki so želeli spektakel občudovati iz prvih vrst, na prizorišče priti tudi do 20 ur prej, zaužiti čim manj tekočine ter se olajšati kar v plenico.

"Če potrebuješ stranišče ali pa vodo in greš stran, izgubiš svoje mesto. To je problem," je v posnetku, ki je zaokrožil po spletu, povedal starejši moški v množici. "Vidite te vložke. V njih moraš urinirati," je povedal in pokazal, kako se je pripravil na najdaljšo noč v letu. "Midva pa bova nosila plenici," sta povedala moški in ženska, ki sta stala poleg prvega sogovornika.

new york krogla times square plenice silvestrovo

Clooney o Trumpu: Dobro sem ga poznal, bil je velik šaljivec

65-letna Kathy Griffin: Ponesreči sem se zaljubila v 23-letnika

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SuperFino
01. 01. 2026 11.09
Uboga mati
Odgovori
+1
1 0
royayers
01. 01. 2026 11.01
od teh zahojenih rednecksov in azijatov, ki jim je us and a, z razliko od evropejcev, se kar top destinacija, drugače tudi ne pričakuješ. bolan narod
Odgovori
+3
3 0
agent.brinko
01. 01. 2026 10.22
ga ni denarja, da bi tako praznoval. Prav bolni so ampak res bolni
Odgovori
+11
12 1
Jezna lepookica
01. 01. 2026 10.21
A še niso slišali za dixije?!
Odgovori
0 0
vicente
01. 01. 2026 10.43
ja jih potrebuješ vsaj tisoč,
Odgovori
0 0
AugustLandmesser
01. 01. 2026 10.14
to se imenuje kompletna prizadetost nad vratom...
Odgovori
+8
8 0
