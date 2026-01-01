Kako je bilo videti silvestrovanje, na katerega ljudje pridejo v plenicah?

Nepregledno množico, ki se je udeležila silvestrovanja v srcu mesta, ki nikoli ne spi, so dolgo v noč zabavali legendarna Diana Ross, pevki Ciara in Maren Morris ter zasedba Little Big Town. Na trgu Times Square so nastopile tudi korejske zvezdnice iz skupine Le Sserafim.
Program je na odru že tradicionalno povezoval Ryan Seacrest, za dobro voljo gledalcev pred televizijskimi zasloni pa sta poskrbela uigrani dvojec Andy Cohen in Anderson Cooper.
Ko je ura odbila polnoč, se je z vrha stolpa že tradicionalno spustila krogla, na množico pa se je spustilo malo morje barvnih konfetov. Silvestrsko slavje na trgu Times Square je na seznamu želja marsikaterega posameznika, ki je za to pripravljen na mrazu stati cel dan in pri tem nositi plenico.
Uporabniki na družbenem omrežju TikTok so namreč razkrili, da zaradi strogih varnostnih ukrepov prizorišča ne smejo zapustiti, da bi skočili na stranišče ali po hrano ali pa se za trenutek zgolj pogreti v bližnje stavbe. Tako so morali tisti, ki so želeli spektakel občudovati iz prvih vrst, na prizorišče priti tudi do 20 ur prej, zaužiti čim manj tekočine ter se olajšati kar v plenico.
"Če potrebuješ stranišče ali pa vodo in greš stran, izgubiš svoje mesto. To je problem," je v posnetku, ki je zaokrožil po spletu, povedal starejši moški v množici. "Vidite te vložke. V njih moraš urinirati," je povedal in pokazal, kako se je pripravil na najdaljšo noč v letu. "Midva pa bova nosila plenici," sta povedala moški in ženska, ki sta stala poleg prvega sogovornika.
