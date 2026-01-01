Kako je bilo videti silvestrovanje, na katerega ljudje pridejo v plenicah?

Nepregledno množico, ki se je udeležila silvestrovanja v srcu mesta, ki nikoli ne spi, so dolgo v noč zabavali legendarna Diana Ross, pevki Ciara in Maren Morris ter zasedba Little Big Town. Na trgu Times Square so nastopile tudi korejske zvezdnice iz skupine Le Sserafim.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Diana Ross AP

Ryan Seacrest AP

Ciara AP

Le Sserafim AP

Maren Morris AP

Andy Cohen in Anderson Cooper AP

Silvestrovanje v New Yorku AP

Silvestrovanje v New Yorku AP















Program je na odru že tradicionalno povezoval Ryan Seacrest, za dobro voljo gledalcev pred televizijskimi zasloni pa sta poskrbela uigrani dvojec Andy Cohen in Anderson Cooper. Ko je ura odbila polnoč, se je z vrha stolpa že tradicionalno spustila krogla, na množico pa se je spustilo malo morje barvnih konfetov. Silvestrsko slavje na trgu Times Square je na seznamu želja marsikaterega posameznika, ki je za to pripravljen na mrazu stati cel dan in pri tem nositi plenico.

