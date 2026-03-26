Kako je Chuck Norris izvedel, da ima že 30 let otroka, za katerega ni vedel?

Los Angeles, 26. 03. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Chuck Norris

Chuck Norris je leta 1991 doživel pravi šok, ko je izvedel, da ima nezakonsko hčerko, ki se je rodila po aferi, ko je leta 1964 prevaral ženo Dianne Holechek. Takrat 26-letna Dina se je odločila, da kontaktira svojega slavnega očeta, prva pa se je z njo sestala igralčeva mati.

Chuck Norris ni skrival, da ima tudi nezakonsko hčerko Dino, ki je očeta o svojem obstoju obvestila s pismom. O tem je zvezdnik, ki je pred dnevi umrl, spregovoril leta 2004 za Entertainment Tonight, kjer je razkril, da se je prva z vnukinjo sestala njegova mati, o srečanju s hčerko pa je pisal tudi v svoji knjigi spominov, ki jo je izdal istega leta in naslovil Against All Odds: My Story.

"Odpiral sem pošto, ko sem naletel na pismo. Poslala ga je Dina in v njem zapisala, da je moja hči iz neke prejšnje zveze. Mati ji je zame povedala, ko je bila stara 16 let, prikrivala pa ji ni niti, da sem poročen, zato ni hotela, da sta del mojega življenja," je povedal v intervjuju, v knjigi pa razkril, da je pismo prebral svoji materi, ki je predlagala, da se z dekletom sestane.

Srečali sta se na njenem domu, ko je vnukinja prišla, pa ga je mati poklicala, naj se jima pridruži tudi on. "Ko sem prišel v dnevno sobo, sem ostal brez besed. Pred menoj je stalo čudovito mlado dekle. V trenutku, ko sem jo zagledal, sem vedel. Nisem potreboval nobenih testov. Niti za trenutek nisem dvomil, da je moja hči," je zapisal v knjigi in dodal, da je v trenutku, ko jo je objel in sta oba začela jokati, čutil, kot da jo pozna že vso njeno življenje.

Norris in Dina sta nato razvila tesen odnos. "Blagoslovljen sem, da je moja hči. Čeprav Bog ne podpira zunajzakonskih odnosov, se mi zdi, da nezakonski otroci ne obstajajo. Vsak otrok je pravi in dragocen," je dodal zvezdnik.

Chuck Norris z ženo Geno in njunima dvojčkoma
Tri leta pred tem, ko ga je Dina poiskala, se je Norris razšel z ženo, s katero je bil poročen 30 let, z njo pa je imel dva sinova. Zvezdnik je v svoji knjigi zapisal, da je hči vedela, da se je ločil, kar je bil tudi razlog, da ga je kontaktirala ravno takrat. Njeno odločitev je odobraval tudi njen mož Damien, s katerim sta še vedno poročena in imata tri otroke.

Mojster borilnih veščin in igralec se je leta 1998 drugič poročil, z ženo Geno O'Kelley pa ima 24-letna dvojčka Danilee in Dakoto.

Razlagalnik

Chuck Norris, rojen Carlos Ray Norris, je ameriški igralec, producent, scenarist in mojster borilnih veščin. Najbolj je znan po svojih akcijskih filmih in televizijskih serijah, kot je na primer "Walker, teksaški mož". Svojo kariero je začel kot prvak v karateju, kasneje pa se je preusmeril v igralstvo, kjer je zaslovel z vlogami, ki poudarjajo njegovo fizično moč in veščine v borilnih športih.

Entertainment Tonight (ET) je ameriška televizijska oddaja, ki se predvaja že od leta 1981 in se osredotoča na novice iz sveta zabave. Oddaja pokriva najnovejše dogodke v filmski, televizijski, glasbeni in modni industriji, vključno z intervjuji z zvezdniki, poročili o njihovih življenjih in ekskluzivnimi vpogledi v zakulisje dogajanja v Hollywoodu.

"Against All Odds: My Story" je avtobiografska knjiga Chucka Norrisa, ki je izšla leta 2004. V njej Norris opisuje svoje življenje, od zgodnjih let, kariere v borilnih veščinah, vzpona v Hollywoodu, do osebnih izzivov in preobrazb. Knjiga ponuja vpogled v njegove izkušnje, prepričanja in pomembne dogodke v njegovem življenju, vključno z družinskimi odnosi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
