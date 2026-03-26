Kako je Chuck Norris izvedel, da ima že 30 let otroka, za katerega ni vedel?

Chuck Norris ni skrival, da ima tudi nezakonsko hčerko Dino , ki je očeta o svojem obstoju obvestila s pismom. O tem je zvezdnik, ki je pred dnevi umrl, spregovoril leta 2004 za Entertainment Tonight , kjer je razkril, da se je prva z vnukinjo sestala njegova mati, o srečanju s hčerko pa je pisal tudi v svoji knjigi spominov, ki jo je izdal istega leta in naslovil Against All Odds: My Story .

"Odpiral sem pošto, ko sem naletel na pismo. Poslala ga je Dina in v njem zapisala, da je moja hči iz neke prejšnje zveze. Mati ji je zame povedala, ko je bila stara 16 let, prikrivala pa ji ni niti, da sem poročen, zato ni hotela, da sta del mojega življenja," je povedal v intervjuju, v knjigi pa razkril, da je pismo prebral svoji materi, ki je predlagala, da se z dekletom sestane.

Srečali sta se na njenem domu, ko je vnukinja prišla, pa ga je mati poklicala, naj se jima pridruži tudi on. "Ko sem prišel v dnevno sobo, sem ostal brez besed. Pred menoj je stalo čudovito mlado dekle. V trenutku, ko sem jo zagledal, sem vedel. Nisem potreboval nobenih testov. Niti za trenutek nisem dvomil, da je moja hči," je zapisal v knjigi in dodal, da je v trenutku, ko jo je objel in sta oba začela jokati, čutil, kot da jo pozna že vso njeno življenje.