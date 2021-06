Kako je danes videti glavni negativec iz legendarnega Titanika?

Igralec Billy Zane je svetovno slavo okusil z vlogo Rosinega (Kate Winslet) zaročenca v filmski uspešnici Titanik. V 90. letih je na velikih platnih navdušil predvsem zaradi svojega markantnega videza in gostih črnih las. No, danes pa je nekoliko drugačen, kot smo ga bili vajeni ... brez las in z brado.

icon-expand Billy Zane je v uspešnici Titanik igral Rosinega (Kate Winslet) zaročenca. FOTO: Profimedia

Billy Zane je v romantični drami stopil v čevlje bogataša Caledona Hockleyja, čigar edini cilj je bil, da se poroči z lepo Rose, ki jo je upodobila izjemna, danes 44-letna Kate Winslet. Čeprav je bil zaradi vloge precej hladen, vase zagledan ter egoističen, je s svojim elegantnim videzom in gostimi lasmi pritegnil pozornost marsikatere gledalke. Kakor koli, oboževalk mu takrat ni manjkalo. Čeprav je bil Titanik zanj nekakšna odskočna deska v Hollywoodu, je na žalost ni znal dobro iztržiti. Kasneje je posnel še nekaj filmov, a noben ni dosegel večjega uspeha. "Sanje vsakega igralca so, da bi bil del tako čudovitega filma (kot je bil Titanik), to je bil res blagoslov. Znano je, da si v Hollywoodu malo ljudi upa tvegati. Vsi igrajo na karto sigurnosti, ker se obrne veliko denarja. Ko pridete na avdicijo, točno veste, kakšnega igralca išče producent. Od takrat (s to vlogo) sem postal sinonim za negativca. Takšna situacija vas sčasoma prisili, da postanete bolj inovativni, snemate neodvisne, pa tudi svoje filme," je nekoč dejal Billy.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Čeprav se ga nekateri ljubitelji in oboževalci Titanika iz leta 1997 spominjajo kot pravega hollywoodskega zapeljivca, se je z leti vizualno kar precej spremenil. Oboževalke so bile nad njim očarane predvsem zaradi njegovega markantnega in zapeljivega videza ter gostih temnih las. Igralec je zdaj že nekaj časa popolnoma plešast, pustil pa si je tudi brado. Nekateri menijo, da je bil pred leti bolj zapeljiv, kot je danes, a okusi so različni. Med pandemijo covida-19 je tako kot večina imel nekoliko več časa zase in se je končno lahko posvetil slikanju, ki je od nekdaj njegova velika strast. Imel je nekaj razstav, kjer je na ogled postavil svoja umetniška dela.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Čeprav vTitanikunjegov lik ni imel sreče v ljubezni, je Bill našel tisto pravo, s katero si je ustvaril družino. A sprehodimo se malo nazaj. Leta 1989 se je najprej poročil z 52-letno igralko Liso Collins, s katero sta bila skupaj šest let. Nato je za roko zaprosil 48-letno igralkoLeonor Varelo, a tudi z njo se ni izšlo. Po prekinitvi zaroke se je spustil v razmerje z 41-letno britansko igralko in manekenkoKelly Brook, a po treh letih sta šla vsak svojo pot. Eno leto je zdržal v zvezi s hrvaško manekenko, 36-letnoJasmino Hdagh. Od leta 2010 pa je srečo v ljubezni našel pri 21 let mlajši, 34-letni manekenki Candice Neill, s katero ima dve hčerki.

icon-expand Billy Zane je z leti precej spremenil videz. FOTO: Profimedia

icon-expand