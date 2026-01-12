Kako je danes videti punčka iz viralnega videospota?

2,8 milijarde ogledov in 13 milijonov všečkov. S takšno statistiko se lahko trenutno pohvali videospot za pesem Chandelier , pod katero se je podpisala avstralska pevka Sia . V videospotu, ki je luč sveta ugledal leta 2014, je v glavni vlogi zaigrala in zaplesala 11-letna Maddie Ziegler in s svojim nastopom navdušila širšo javnost.

Kljub temu da je že pred izidom spota z mamo in mlajšo sestrico nastopala v resničnostni oddaji Dance Moms, jo je prav nenavadni videospot za hit Chandelier izstrelil med zvezde. Kasneje je nastopila v še nekaj Siinih spotih, med drugim tudi v tandemu z Shio LaBeoufom. Kot igralka se je med drugim preizkusila v filmih Zgodba z zahodne strani in Henryjeva knjiga, kot sodnica pa se je preizkusila v otroški različici šova So You Think You Can Dance.

Prav tako ne preseneča dejstvo, da je zaradi svojega videza postala obraz številnih modnih kampanj. Med drugim je sodelovala z modno znamko Ralph Lauren in znamko prestižnega nakita Tiffany Co. Danes 23 let stara Maddie je namreč po mnenju javnosti ena najlepših predstavnic mlade generacije hollywoodskih zvezdnic.