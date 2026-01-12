Naslovnica
Tuja scena

Kako je danes videti punčka iz viralnega videospota?

Los Angeles, 12. 01. 2026 10.44 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
E.M.
Maddie Ziegler v videospotu za pesem Chandelier

Plesalka Maddie Ziegler je bila stara le 11 let, ko je nastopila v viralnem videospotu za pesem Chandelier pevke Sie. Kljub temu da je že pred tem nekaj let nastopala v resničnostni oddaji Dance Moms, jo je prav nastop v videospotu izstrelil med zvezde. Kasneje je nastopila v več spotih in filmih, kot sodnica pa se je preizkusila v otroški različici šova So You Think You Can Dance. In kako je Maddie videti danes, ko šteje 23 let?

2,8 milijarde ogledov in 13 milijonov všečkov. S takšno statistiko se lahko trenutno pohvali videospot za pesem Chandelier, pod katero se je podpisala avstralska pevka Sia. V videospotu, ki je luč sveta ugledal leta 2014, je v glavni vlogi zaigrala in zaplesala 11-letna Maddie Ziegler in s svojim nastopom navdušila širšo javnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub temu da je že pred izidom spota z mamo in mlajšo sestrico nastopala v resničnostni oddaji Dance Moms, jo je prav nenavadni videospot za hit Chandelier izstrelil med zvezde. Kasneje je nastopila v še nekaj Siinih spotih, med drugim tudi v tandemu z Shio LaBeoufom. Kot igralka se je med drugim preizkusila v filmih Zgodba z zahodne strani in Henryjeva knjiga, kot sodnica pa se je preizkusila v otroški različici šova So You Think You Can Dance.

Prav tako ne preseneča dejstvo, da je zaradi svojega videza postala obraz številnih modnih kampanj. Med drugim je sodelovala z modno znamko Ralph Lauren in znamko prestižnega nakita Tiffany Co. Danes 23 let stara Maddie je namreč po mnenju javnosti ena najlepših predstavnic mlade generacije hollywoodskih zvezdnic.

Maddie Ziegler
Maddie Ziegler
FOTO: Profimedia
Maddie Ziegler sia videospot

Na podelitvi zlatih globusov zagorelo

Najboljše in najslabše z rdeče preproge zlatih globusov

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
12. 01. 2026 11.59
Zakaj je 'navdušila širšo javnost' ?
Odgovori
0 0
aljoteam
12. 01. 2026 11.57
Aja pa obsedenost z Američani spet...
Odgovori
0 0
aljoteam
12. 01. 2026 11.57
Ena najlepših? Saj ima povsem mrtev pogled. Izgleda prazna in žalostne oči.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
12. 01. 2026 12.02
Točno, gleda mimo ljudi in sveta...
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
12. 01. 2026 11.44
Vi in vaša Viralnost ... !!!
Odgovori
+1
2 1
