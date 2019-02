Kako je dekle z oblinami postalo ena najuspešnejših vplivnic na svetu?

23-letna Demi Rose iz Velike Britanije je skoraj čez noč postala prava spletna senzacija – predvsem na družbenih omrežjih, kot je Instagram. Danes ima več kot osem milijonov sledilcev, skoraj vsak dan pa objavi novo fotografijo, na kateri pokaže predvsem svoje bujne obline. Čeprav se ne ponaša z manekenskimi merami in višino, je že večkrat krasila naslovnice številnih revij in ker pa ji golota ne predstavlja nikakršen tabu, se je v nekaterih revijah, kot je denimo Sixty6, tudi popolnoma razgalila. Uredniki revije so njene gole intimne dele pred izdajo tiska fotošopirali.

V času, ko je Demi obiskovala srednjo šolo, je bil eden izmed njenih najbolj priljubljenih hobijev objavljanje fotografij na platformi MySpace. Pri starosti 18 let je ustvarila uporabniški profil na Instagramu, kjer je začela objavljati tako selfije kot tudi fotografije, na katerih je pozirala profesionalnim fotografom. Zelo hitro so njene objave dosegle več tisoč všečkov, ljudje pa so jo kmalu začeli ustavljati tudi na ulicah. Njena spletna prepoznavnost je kmalu privedla do tega, da je prebudila zanimanje nekaterih modnih oblikovalcev, ki so ji ponudili sodelovanje in promoviranje njihovih modnih kolekcij. Demi so nekateri kritizirali, da njene izrazite obline (ima namreč zelo ozek pas, bujno oprsje ter veliko zadnjico) niso naravne, a se je zagovarjala, da ji je njene telesne mere podarila predvsem 'mati narava' v kombinaciji s trdim delom. 23-letnica ima namreč poleg britanskih tudi kolumbijske korenine, ob dobrih genih pa redno trenira z osebnim trenerjem in se drži predpisane diete. Pred časom je izjavila, da je videti bolje kot znana resničnostna zvezdnica Kim Kardashian.