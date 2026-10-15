Kako je Diddy utrpel poškodbo glave, zaradi katere je bil hospitaliziran?

Kot je prvi poročal TMZ, je ameriški raper Sean Diddy Combs pred dnevi potreboval nujno zdravniško pomoč zunaj zveznega zapora Fort Dix, kjer prestaja kazen. Viri so za tabloid razkrili, da je reševalno vozilo zapor zapustilo okoli ene ure zjutraj, revija People pa je potrdila, da so glasbenika odpeljali v bolnišnico zaradi poškodbe glave.

Sean Diddy Combs FOTO: Profimedia

56-letnik je bil pri zavesti in je po incidentu lahko govoril, njegov tiskovni predstavnik pa je v izjavi za javnost dejal: "Vemo, da javnost skrbi za Seana Combsa in skušamo razjasniti okoliščine, ki so vodile do poškodbe. Njegovo zdravje in dobrobit sta naša prioriteta in smo hvaležni vsem, ki so nas kontaktirali."

Po vrnitvi iz bolnišnice znova v samici

Po informacijah revije People so Diddyja po vrnitvi v zapor ponovno namestili v samico, kjer se je zaradi kršitev zaporniških pravil znašel že pred tem. Ameriški NBC je namreč nedavno poročal, da naj bi imel glasbenik za zapahi dostop do prepovedanega mobilnega telefona in prirejene tablice, deležen pa naj bi bil tudi posebnih ugodnosti, med drugim masaž, posebej pripravljenih obrokov in alkoholnih pijač.