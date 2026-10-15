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Kako je Diddy utrpel poškodbo glave, zaradi katere je bil hospitaliziran?

New York, 15. 10. 2026 11.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Sean Diddy Combs

Seana Diddyja Combsa so zaradi poškodbe glave morali iz zapora, kjer prestaja kazen, prepeljati v bolnišnico, kot je za Page Six povedal vir, pa naj bi se osramočeni glasbeni mogul udaril v okvir zgornjega dela pograda. Pozneje so zaokrožile govorice, da naj bi se v posteljo zaletel med pretepom z drugim zapornikom. Zvezdnik naj bi se po zdravniški pomoči dobro počutil.

Kot je prvi poročal TMZ, je ameriški raper Sean Diddy Combs pred dnevi potreboval nujno zdravniško pomoč zunaj zveznega zapora Fort Dix, kjer prestaja kazen. Viri so za tabloid razkrili, da je reševalno vozilo zapor zapustilo okoli ene ure zjutraj, revija People pa je potrdila, da so glasbenika odpeljali v bolnišnico zaradi poškodbe glave.

Sean Diddy Combs
Sean Diddy Combs
FOTO: Profimedia

56-letnik je bil pri zavesti in je po incidentu lahko govoril, njegov tiskovni predstavnik pa je v izjavi za javnost dejal: "Vemo, da javnost skrbi za Seana Combsa in skušamo razjasniti okoliščine, ki so vodile do poškodbe. Njegovo zdravje in dobrobit sta naša prioriteta in smo hvaležni vsem, ki so nas kontaktirali."

Po vrnitvi iz bolnišnice znova v samici

Po informacijah revije People so Diddyja po vrnitvi v zapor ponovno namestili v samico, kjer se je zaradi kršitev zaporniških pravil znašel že pred tem. Ameriški NBC je namreč nedavno poročal, da naj bi imel glasbenik za zapahi dostop do prepovedanega mobilnega telefona in prirejene tablice, deležen pa naj bi bil tudi posebnih ugodnosti, med drugim masaž, posebej pripravljenih obrokov in alkoholnih pijač.

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Combsova ekipa je navedbe o domnevnih kršitvah zaporniških pravil zavrnila. Zvezni urad za zapore pa podrobnosti njegove namestitve in zdravstvenega stanja zaradi varovanja zasebnosti ter varnostnih razlogov ne komentira.

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