Kako je Donald Trump izvedel o novi zvezi nekdanje snahe? 'Naj bosta srečna'

Tiger Woods in nekdanja Trumpova snaha Vanessa Trump sta konec marca prikimala namigovanjem iz medijev in potrdila zvezo. Ameriški predsednik je informacijo izvedel od nekdanjega golfista osebno. "V zadnjem mesecu sem z njim nekajkrat igral golf, je fantastičen fant in športnik, on mi je povedal," je dejal Donald Trump.

Donald Trump ter Tiger Woods in Vanessa Trump FOTO: Profimedia icon-expand

"Rekel sem: 'Tiger, to je dobro.' Zelo sem vesel za oba. Naj bosta srečna," je še dejal Trump, ki je odnos med Woodsom in nekdanjo snaho ocenil za 'odličnega'. Ob tem je dejal, da sta imela njegov sin Donald Trump mlajši in Vanessa 'zelo dober odnos'. "Imata pet krasnih otrok, ki so dobri športniki in uspešni v šoli. Razšla sta se že pred časom. Zaradi tega sem bil zelo žalosten, ker sta oba krasna," je še dodal.