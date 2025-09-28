Svetli način
Tuja scena

Kako je Ed Sheeran izvedel za zaroko dobre prijateljice Taylor Swift?

London, 28. 09. 2025 11.54 | Posodobljeno pred 54 minutami

Ed Sheeran je med nedavnim radijskim gostovanjem razkril, kako je izvedel, da se je njegova dobra kolegica Taylor Swift zaročila. Poslušalcem je zaupal tudi, ali je že prejel vabilo na poroko in ali je že slišal njen težko pričakovani album The Life of a Showgirl, ki bo izšel v začetku oktobra.

Glasbenika Ed Sheeran in Taylor Swift nista le stanovska kolega, temveč tudi zelo dobra osebna prijatelja, ki se poznata že vrsto let. Angleški kantavtor je med nedavnim radijskim gostovanjem na postaji SiriusXM razkril, kako je izvedel, da se je njegova dobra kolegica zaročila.

Izkazalo se je, da je bil v tem primeru v enakih čevljih kot vsi ostali in je za veselo novico slišal na Instagramu. Taylor pa s prijateljem ni bila skrivnostna le pri zaroki, zvezdnik prav tako še ni slišal pesmi z njenega težko pričakovanega albuma The Life of a Showgirl, ki bo izšel v začetku oktobra. Kaj pa poroka? Je že prejel vabilo nanjo? Tudi tukaj je bil pevec redkobeseden in dejal zgolj: "Ne."

Prihajajoči album je sicer v celoti slišalo zgolj pet ljudi, med njimi pevkin srčni izbranec Travis Kelce: "Imel sem srečo, da sem slišal prav vsako pesem, zato vem, da bodo vse pesmi uspešnice," je dejal in dodal, da gre za album, "na katerem nobene pesmi ne preskočiš". S slednjim se je strinjala tudi pevkina prijateljica Zoë Kravitz, ki je slišala izseke pesmi.

