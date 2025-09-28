Ed Sheeran je med nedavnim radijskim gostovanjem razkril, kako je izvedel, da se je njegova dobra kolegica Taylor Swift zaročila. Poslušalcem je zaupal tudi, ali je že prejel vabilo na poroko in ali je že slišal njen težko pričakovani album The Life of a Showgirl, ki bo izšel v začetku oktobra.

Glasbenika Ed Sheeran in Taylor Swift nista le stanovska kolega, temveč tudi zelo dobra osebna prijatelja, ki se poznata že vrsto let. Angleški kantavtor je med nedavnim radijskim gostovanjem na postaji SiriusXM razkril, kako je izvedel, da se je njegova dobra kolegica zaročila.

Kako je Ed Sheeran izvedel za zaroko dobre prijateljice Taylor Swift? FOTO: AP icon-expand

Izkazalo se je, da je bil v tem primeru v enakih čevljih kot vsi ostali in je za veselo novico slišal na Instagramu. Taylor pa s prijateljem ni bila skrivnostna le pri zaroki, zvezdnik prav tako še ni slišal pesmi z njenega težko pričakovanega albuma The Life of a Showgirl, ki bo izšel v začetku oktobra. Kaj pa poroka? Je že prejel vabilo nanjo? Tudi tukaj je bil pevec redkobeseden in dejal zgolj: "Ne."