Kako je Gaga premagala srčne bolečine in spet našla ljubezen?

Lady Gaga je slabi dve leti skupaj z 49-letnim agentomChristianom Carinom, s katerim je začela hoditi kmalu po razhodu s Kinneyjem. Čeprav par še ni javno komentiral svoje zveze, pa se šušlja, da sta že zaročena.

Za revijo People je dejala, da "ni pričakovala, da bo ljubezen našla tako kmalu, da pa so stvari hitro postale resne". Christian tako razume njo in njeno kariero, je njena opora, oba pa sta zelo srečna.



Gaga je razpad treh zvez lepo opisala tudi v novem dokumentarcu Five Foot Two. "Prodala sem 10 milijonov plošč in izbubila Matta, prodala sem 30 milijonov plošč, izgubila sem Carla, posnela sem film in izgubila Taylorja. To je bilo že tretjič, da so mi zlomili srce na tak način," je priznala.

S producentom Mattom "Dado" Williamsom je bila skupaj dve leti, z Lucom Carlom pa okoli pet let. Najbolj jo je prizadelo, ko se je razšla s Kinneyjem, saj preprosto nista mogla uskladiti urnikov.

Za Christiana pravi, da je njen "posebni moški", njuna zveza pa je zelo resna, saj sta praktično neločljiva in vedno hodita naokoli z roko v roki. Pevka je torej končno dokazala, da se da uskladiti kariero in zasebno življenje. Ali bosta skupaj zakorakala tudi pred oltar, pa bomo videli ...