Kako je Giorgio Armani vplival na rdečo preprogo, kot jo poznamo danes?

Danes si verjetno težko predstavljate, a velike hollywoodske zvezde se za rdečo preprogo v 70. letih niso oblačile glamurozno. Niti ženske niti moški niso imeli izposojenih ali kupljenih dragocenih oblek, s katerimi bi se zapisali v modno zgodovino. Modni dodatki, ki bi poudarili celoten videz? Na te ni pomislil nihče. Modni dodatki so bili le zaradi njihove praktične narave – torbice, v katere so dekleta pospravila najnujnejše, morda kakšno pokrivalo, če je bilo mrzlo ali če je padal dež. Tudi vprašanje 'Čigavo obleko nosiš?' pred leti ni imelo smisla in zvezdnice bi modnega novinarja na rdeči preprogi takrat zagotovo gledale postrani.

Giorgio Armani je pri 85 letih na letošnjih modnih nagradah prejel nagrado za izjemne dosežke in velja za enega najuspešnejših modnih oblikovalcev na svetu. Že 45 let ženske in moške osrečuje s svojim oblikovanjem oblačil, notranje opreme, celo restavracij in hotelov.

Sicer so zvezdnice zlatega Hollywooda, kot sta bili Marylin Monroe in Grace Kelly, veljale za glavne predstavnice zlatih časov rdeče preproge. V 60. letih prejšnjega stoletja so namreč dekleta upodabljala klasični glamur, ki je številnim še danes vir navdiha. A verjetno je prav spor med različnimi filmskimi studii iz 60. let kriv za novonastalo situacijo na rdeči preprogi, saj so si dekleta takrat obleke izposojala prav tam. Drugačen odnos do mode se je kazal predvsem ob koncu 80. let in na začetku 90. let.

Začetek nove modne ere (80. in 90. leta predvsem), ki to ni bila, je pred leti komentirala tudi Diane Keaton. "Oblačila smo si morali izbirati sami. Včasih so bili rezultati katastrofalni,"je povedala za Vogue igralka, ki je 1978 dobila oskarja za najboljšo žensko vlogo v filmu Annie Hall. Takrat je Diane nagrado prejela v dolgi obleki, ki jo je kombinirala z Armanijevim suknjičem v bež barvi. Diane Keaton je tudi prva zvezdnica, ki je na rdeči preprogi nosila Armanijevo kreacijo in, kot vemo, vsekakor ne zadnja.

Vse se je začelo z Richardom Gerom

"Vsaka filmska zvezda v Armanijevi kreaciji poleg elegance dobi še nek moderen pridih, ki je vedno dobrodošel," je komentirala Anna Wintour, izvršna direktorica prestižne modne revije Vogue.

Čudovito razmerje med modno hišo Armani in Hollywoodom se je začelo v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je Richardu Geru sešil legendarni suknjič iz filma Ameriški žigolo. Vpliv na njegovo poslovanje je bil takrat izjemen – čez noč se je prelevil iz neznanega oblikovalca v svetovno znanega modnega vizionarja. Armani je svoje podjetje ustanovil leta 1975, film Ameriški žigolo pa je v kinematografe izšel leta 1980.