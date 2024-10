Kako je Hailie Jade Scott uspelo skriti nosečnost na poroki?

"Ljudje niso vedeli, da je noseča. V rokah je držala kozarec alkoholne pijače, a je kot odgovorna mamica v resnici ni spila. Ko ljudje niso bili pozorni, mi je prijateljica dala drugo pijačo, jaz sem jo spila in tako je bilo videti, kot da je celotno poroko nazdravljala s svati," je Brittany zaupala njuno taktiko, Hailie pa je prijateljico pohvalila, da je odlična lažnivka. "Njena poteza je še poglobila najino prijateljstvo," je v svojem podcastu Just A Little Shady nato poudarila hčerka slavnega raperja.

Kot je povedala, sta se prijateljici razumeli samo s pogledom. "Nikoli je nisem zares prosila, naj to stori. Samo spogledali sva se in sva obe vedeli, kako bova najino skrivnost skrili pred ostalimi," je zatrdila bodoča mamica in obenem pohvalila svojega moža, ki je prav tako sodeloval pri skrivanju nosečnosti. "Ni velik oboževalec pijače, ki sem jo pila, a občasno je tudi on spil kakšen kozarec, da meni ni bilo treba," je še dodala.