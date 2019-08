Kako je Jennifer premagala Angelino

Nova avtobiografija Friends With Benefits o življenju igralke Jennifer Aniston , katere avtor je uspešen pisatelj Ian Halperin razkriva, da se ima zvezdnica, kljub javnim razhodom in dvema ločitvama, bolje kot kadarkoli prej. Po avtorjevih besedah se Jennifer, v kontekstu starega rivalstva med njo in Angelino Jolie , zdaj smeje zadnja. Nekdanja zvezdnica serije Prijatelji, ki so jo zaradi nesreče v ljubezni dolgo klicali 'uboga Jen' je zdaj videti v fantastični formi. Čeprav so jo vedno primerjali z Angelino in je v očeh javnosti vedno stala v njeni senci, je zdaj končno stopila iz teme in mnogi trdijo, da je zadnje čase videti veliko bolje kot Angie.

Že več kot leto dni Jennifer ni več poročena z igralcem Justinom Therouxom in skoraj 20 let je preteklo, odkar sta z Bradom Pittom razveljavila zakon. Zvezo sta končala, ko je Brad na snemanju filma Gospod in gospa Smith leta 2004 spoznal Angelino ter se vanjo zaljubil.

Po Therouxu naj Jen ne bi bila z nikomer, Halperin pa v knjigi navaja, da je igralka vseskozi vlagala v svojo notranjo in zunanjo lepoto. Tako je zapravila okoli 218 tisoč evrov na leto za terapije, jogo in lasersko obdelavo kože.

Ian je za namen knjige intervjuval kar 350 igralkinih znancev in mnogi so povedali, da igralke še niso videli bolj srečne, zadovoljne in zbrane. Eden o njih je dejal: "Kdo bi si mislil, da bo Jen kdaj videti bolje kot Angelina? To nam pove, da v življenju ni pomembno kako začneš, važno je, kako končaš. Zelo sem vesel zanjo." Nekdo pa je igralko pohvalil, da ne išče sreče ampak dobro počutje in da ji je to uspelo doseči. "V zadnjih nekaj letih je zrasla kot oseba. Kamorkoli pride razsvetli prostor. Je prava hollywoodska ikona, ne vem če obstaja igralka, ki bi bila pri 50 letih videti bolje kot Jen," je dodal.

Takšni dosežki pa niso poceni. Jennifer za nego kože zapravi kar dobrih 1400 evrov na mesec in več kot 870 evrov za le eno barvanje las. Telo oblikuje s pomočjo vrhunskih losangeleških trenerjev, ki jim plačuje okoli 3500 evrov mesečno. Na leto naj bi za obleke plačevala vrtoglave zneske in še več za potovanja, za katere je prepričana, da so ključni za ohranjanje mladosti in radovednosti.

Obujeno prijateljstvo med Jennifer in Bradom

Na svoji razkošni zabavi za 50. rojstni dan je igralka gostila mnoge hollywoodske osebnosti. Fotografije sijoče slavljenke dokazujejo, da je Jennifer videti bolje kot kadarkoli prej in daje vtis, da se počuti odlično. Na zabavo so med drugim prišli tudi Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon, Kate Hudson in celo njen nekdanji mož Brad Pitt. Na praznovanju naj bi obudila prijateljstvo, se objemala in klepetala. Vendar se ona zdaj osredotoča na igranje in štirikrat na teden obiskuje vaje igre. Menda želi prejeti oskarja še preden bi bilo njene kariere konec.