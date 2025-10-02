Kako je Jimmy Kimmel spoznal, da so ukinili njegovo oddajo?

Voditelj Jimmy Kimmel je novico o tem, da so ukinili njegovo priljubljeno večerno oddajo, ki se je zdaj že vrnila na spored, izvedel tik pred zdajci. Po njegovih besedah je bilo občinstvo že v dvorani, glasbeni gost je že opravil tonsko vajo, sam pa je s skupino scenaristov pripravljal scenarij.

"To je bilo okoli 15.00, oddajo pa snemamo ob 16.30. Bil sem v pisarni in tipkal, kot po navadi. Prejel sem telefonski klic. ABC je bil na drugi strani. Rekli so, da se želijo pogovoriti z mano. To mi je bilo nenavadno, saj, kolikor vem, sploh niso vedeli, da sem pred tem vodil oddajo," je dejal v pogovoru s Stephenom Colbertom.

V pisarni je bilo v tistem trenutku še pet drugih piscev in pisk, zato se je umaknil v kopalnico. "Rekli so mi: 'Poslušaj, želimo umiriti razmere. Skrbi nas, kaj boš nocoj povedal, zato smo se odločili, da je najbolje, da oddajo umaknemo s programa'," se je spomnil besed nadrejenih.

Kimmel je po lastnih navedbah odvrnil, da se mu to ne zdi dobra ideja, a so pri ABC trdili nasprotno. "Mislil sem, da je to to. Da je konec. Mislil sem, da se nikoli več ne bom vrnil v eter," je še dejal.