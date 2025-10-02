Svetli način
Tuja scena

Kako je Jimmy Kimmel spoznal, da so ukinili njegovo oddajo?

New York, 02. 10. 2025 09.53 | Posodobljeno pred 1 uro

Jimmy Kimmel, tako kot njegovi gledalci in gledalke, ni bil pripravljen na ukinitev oddaje s sporeda. Ta se ni zgodilo niti čez noč, temveč tik pred zdajci. Kot je voditelj povedal v enem od nedavnih pogovorov, je novico izvedel le uro in pol pred snemanjem – ko je bilo občinstvo že v dvorani.

Voditelj Jimmy Kimmel je novico o tem, da so ukinili njegovo priljubljeno večerno oddajo, ki se je zdaj že vrnila na spored, izvedel tik pred zdajci. Po njegovih besedah je bilo občinstvo že v dvorani, glasbeni gost je že opravil tonsko vajo, sam pa je s skupino scenaristov pripravljal scenarij.

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel FOTO: Profimedia

"To je bilo okoli 15.00, oddajo pa snemamo ob 16.30. Bil sem v pisarni in tipkal, kot po navadi. Prejel sem telefonski klic. ABC je bil na drugi strani. Rekli so, da se želijo pogovoriti z mano. To mi je bilo nenavadno, saj, kolikor vem, sploh niso vedeli, da sem pred tem vodil oddajo," je dejal v pogovoru s Stephenom Colbertom.

V pisarni je bilo v tistem trenutku še pet drugih piscev in pisk, zato se je umaknil v kopalnico. "Rekli so mi: 'Poslušaj, želimo umiriti razmere. Skrbi nas, kaj boš nocoj povedal, zato smo se odločili, da je najbolje, da oddajo umaknemo s programa'," se je spomnil besed nadrejenih.

Kimmel je po lastnih navedbah odvrnil, da se mu to ne zdi dobra ideja, a so pri ABC trdili nasprotno. "Mislil sem, da je to to. Da je konec. Mislil sem, da se nikoli več ne bom vrnil v eter," je še dejal.

Mreža ABC je sredi septembra sporočila, da ukinja Kimmlovo oddajo, potem ko je predsednik Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr mreži zagrozil z vladnim ukrepanjem zaradi komikovih izjav. Ameriški predsednik Donald Trump je ukinitev oddaje pozdravil.

Vendar pa so po javnem ogorčenju in pritožbah tudi nekaterih Trumpovih zaveznikov, da gre za vladni poskus omejevanja svobode govora, ukinitev oddaje preklicali. Družba Disney naj bi bila zaradi ukinitve ob slabe štiri milijarde dolarjev (okoli 3,4 milijarde evrov). Disney številk uradno ni potrdil.

