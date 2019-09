Kako je Joey v resnici rešil serijo Prijatelji?

''Motilo me je dejstvo, da sem igrala vlogo 'neumne' punce. To enostavno nisem bila jaz. Počutila sem se grozno, kot bi vse prevarala. Na avdiciji sem namreč vse odigrala brez težav, vse sem prepričala, da to zmorem in mislim, da sem zato tudi dobila vlogo. Nato pa sem se v vlogi Phoebe res mučila,'' je povedala Lisa in nadaljevala: ''Z idejo, da bi se poslovila od serije, sem se začela poigravati leta 1997 – ko sem že tri zaporedna leta igrala Phoebe. Matt je prepoznal mojo stisko in me vprašal, kaj me muči.''