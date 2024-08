Kako je John Cena svoji ženi povedal, da si ne želi otrok?

"Nobena tema ni preveč neprijetna, da se o njej ne bi dalo pogovarjati. Začela sva s pogovorom o tem, kaj je definicija družine in to nama je pomagalo skovati skupna načela," je dejal 47-letnik. Poslušalce intervjuja je za tem pozval, naj si zapomnijo, da za vsakogar obstaja nekdo, ki ima enake vrednote, čeprav jih je na začetku morda težko najti.

Igralec je nato priznal, da mu manjka strasti do očetovstva. "Mislim, da osebnostno nisem pripravljen in niti nikoli ne bom, da bi vložil toliko časa, da postanem odličen starš. Želim živeti življenje. Še vedno imam veliko dela," je pojasnil. Dodal pa je še, da to ni odločitev, ki je nastala en dan, temveč je o tem razmišljal že od najstniških let.