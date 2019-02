Kako je Karl Lagerfeld postal Andy Warhol modne industrije

Bil je neustavljivo vedoželen, fasciniralo ga je vse, tudi dejstvo, da je prijateljeval z Marlene Dietrich . Oboževal je 18. stoletje in 30. leta preteklega stoletja, rad je imel majhne spalnice z majhno posteljo brez česar koli drugega v sobi. Okoli leta 1975 je začel prirejati razkošne beneške zabave v Parizu, sam pa se je rad oblekel v srednjeveško opravo s pahljačo vred, vedno ostal do samega konca, njegov voznik pa je domov razvozil tudi njegove prijatelje.

Karl Lagerfeld je bil edinec, ki je imel že kot otrok težave z nespečnostjo, navdihovale pa so ga knjige, filmi, glasba in revije. Verjel je, da ostaneš odprt do navdiha, če vedno ustvarjaš, daješ in si zelo dobrodušen. Veliko svojih kreacij je zato v mladih letih razdal, včasih pa so se ženske kar steple za njegove kose.

Imel je zelo ostro oko, ki je zaznalo tako lepoto kot vsako napako, kritika pa je postala ena od njegovih umetniških oblik. Preden je postal osrednji kreator za Chanel, so ga poznali predvsem modni insajderji."Nočem biti v muzeju, nočem zgraditi imperija," je ponavadi dejal in s tem kritiziral Yvesa Saint Laurenta, njegovega rivala, čeprav sta oba dobila modne nagrade kot najstnika.

Nekoč v 80. letih je v družbi HelmutainJune Newton celo zaspal za svojimi črnimi očali. Imel je neverjetno energijo, radovednost in strast, nenehno delo pa ga je držalo proč od dolgočasja. Obdajal se je s prijatelji in razkošjem, kar mu je bilo v navdih, ko pa ga niso več navdihovali, se je obrnil drugam in našel kaj ali koga drugega.

Njegov apartma je bil najprej v slogu 18. stoletja, nato 19. stoletja, kmalu pa je odkril tudi računalnike, saj ga je tehnologija navduševala. Cele noči je risal, fotografiral, kupil je velikanske tiskalnike, ki so tiskali velikanske načrte, odprl je celo knjigarno, nenehno letal po svetu z letali s svojimi številnimi iPodi in knjigami.

Preoblikoval pa je tudi svoje telo, saj je na prelomu tisočletja shujšal za okoli 40 kilogramov in pri sedemdesetih začel skrivati roke za rokavicami, za katere mu je že v otroški letih mama dejala, da ima grde. Ustvaril si je nov dom, ki je bil kot nekakšna vesoljska ladja, leta 2008 pa izjavil, da mu "je všeč ideja še enega življenja".

Ko si je omislil mačko Choupette, je postala skoraj tako slavna kot on. Z napudrano sivolaso pričesko s konjskim repom, črnimi očali in tesnimi črnimi oblekami je postal sam svoja znamka, imperij. Česar sicer ni želel zgraditi. To je preprosto postal. Od leta 1983 naprej je bil kar 36 let najbolj bleščeča zvezda na modnem nebu. Drži, niti Andy Warhol ni bil toliko let slaven za časa svojega življenja.