Kako je Keanu Reeves postal največja zvezda družbenih omrežij?

V zadnjem obdobju so družbena omrežja in različne spletne platforme preplavile serije zapisov, fotografij in posnetkov z motivi 54-letnega igralca Keanuja Reevesa . Izhajajoč iz dejstva, da je Keanu v fimskem svetu prisoten že dobra tri desetletja, gre prav gotovo za svojevrsten fenomen, do katerega v zvezdnškem svetu ne prihaja ravno pogosto. Podobno smo lahko pred časom spremljali v primeru filmskega igralca Chucka Norrisa , katerega podoba se je naenkrat pojavila na vseh zabavnih fotografijah in ob zapisih s šaljivo vsebino, njegova priljubljenost pa se je s spletnih platform preselila tudi na dekorativne skodelice, majice, šolske pripomočke, torbe in podobno. Tako kot Reeves, je tudi Norris v svoji dolgoletni karieri nanizal serijo filmskih uspešnic, katerih tematika je bila v večini primerov bojevniška in akcijska, Chuck pa je v njih nastopil v vlogi 'nepremagljivega junaka'. Prav simbol 'nepremagljivosti' in 'vsemogočnosti' ga je spremljal tudi v objavah, ustvarjenih na družbenih omrežjih. Ob vsakem, navidez nerešljivem problemu, izmišljenem in nemogočem dogodku ali zgodovinskem primeru, je bila priložena njegova fotografija, ki je dala slutiti, da s Chuckom enostavno ni šale. Pojavili so se zapisi ''Chuck Norris je šel nazaj v čas in postal svoj oče'', ''Ko Chuck Norris pove svoje mnenje, to postane dejstvo'', ''Chuck Norris požge svoje mostove, še preden jih prečka'' in številni drugi.

Keanu, ki je zaslovel z vlogo v filmu Rečni breg(River's Edge) leta 1986 in je do sedaj zaigral v filmih različnih žanrov, je za razliko od 'nepremagljivega Norrisa' na družbenih omrežjih postal sinonim za 'poštenost', 'korektnost', 'dobrodelnost' in 'dobroto'. Njegova naraščujoča priljubljenost je postala zanimiva tema številnih medijev, ki so podali praktično enotno mnenje, da je Keanu čez noč postal najsvetlejša zvezda druženih omrežij. Našli pa smo tudi nekaj ključnih razlogov, zakaj in kako se je javnost zaljubila vanj.

Dejstvo, da je premožen, prepoznaven in slaven, Keanuju ne predstavlja nikakršne ovire, da ne bi delil nekaj lepih besed z brezdomci in reveži. Paparaci so ga že večkrat ujeli med preživljanjem časa z brezdomci na ulicah, kjer je tudi posedal z njimi in delil hrano ter pijačo.

Pred tedni je imel Keanu intervju s komikom in voditeljem Stephenom Colbertom , s katerim je med drugim spregovoril o temi, ki je za nekatere še vedno tabu. Pogovarjala sta se o smrti ljubljenih oseb in Reeves se je širše javnosti dotaknil s svojim odkritim govorom o tem, kako si sam predstavlja potovanje duš ljubljenih oseb po smrti. Njegov govor je mnoge, vključno z voditeljem Colbertom, pustil odprtih ust.

Medtem, ko se številni 'dobrodelni' zvezdniki vsaj posredno ali diskretno pohvalijo o svojih dobrih delih, Keanu velja za človeka, ki svoja dobrodelna dejanja najraje drži zase. A ker gre za velikega zvezdnika, so mediji uspeli izbrskati marsikatero skrito dejstvo, kot denimo to, da je v tajnosti ustanovil in vodil dobrodelno organizacijo, namenjeno financiranju otroških bolnišnic in pomoči otrokom, obolelim za rakom.

Na eni izmed svojih poti je Reeves pristal na letalu, ki je obtičalo v mestu Bakersfield. Ni šlo za zasebno, temveč javno letalo, na katerem so se nahajali tudi drugi potniki. Keanu bi takrat z lahkoto zapustil ostale sopotnike, ki so bili zanj pravzaprav neznanci, ter si priskrbel zasebni prevoz, a tega ni storil. Namesto tega je ostal s preostalimi potniki, se z njimi pogovarjal, jih spravljal v dobro voljo in prevažal naokoli z javnim prevoznim sredstvom do kraja Burbank. Delček utrinkov in Reevesove odprtosti je hitro zaokrožil prek družbenih omrežij.

Zakladnica modrosti

Iz nekega, še ne pojasnjenega razloga, ga ljudje radi gledajo, poslušajo in berejo njegove izjave ter se zgledujejo po njegovih nasvetih in življenjskih modrostih. Velja za guruja samopomoči.

Prijazen do vseh sodelavcev na snemalnih setih

Nobena skrivnost ni, da je igralec tudi na snemalnih setih naravno prijazen do vseh – tudi tistih, ki niso del njegove igralske zasedbe. Eden izmed tistih, ki so iz prvih vrst začutili njegovo prijaznost, je svojo izkušnjo opisal tako:''V poznih 90. sem ravno končal šolanje na fakulteti in začel delati kot asistent filma Verižna reakcija. Keanu je bil takrat stranski igralec. Zadnje snemalne tedne nas je čisto vsak dan peljal na brezplačen zajtrk in kosilo. Od takrat sem sodeloval pri več kot 30 različnih filmih in še nikoli nisem spoznal igralca, ki bi bil tako prijeten in prijazen, kot je on. Večina igralcev, s katerimi sem delal, je prepričana, da so veliko boljši od ostalih. Keanu, po drugi strani, je družaben, odprt in velikodušen.''

Spoštuje ženske

Dejstvo, ki je morda presenetilo največje število ljudi, je njegova izjemna spoštljivost do nežnejšega spola. Kavalirstvo in spoštljivost sta tako ali drugače nekaj povsem normalnega in pričakovanega, a tudi na tem področju je Keanuju uspelo preseči geste povprečne množice galantnih moških. Na praktično vseh fotografijah, kjer je v spremstvu žensk, se namreč nikoli nobene ne dotakne. Položaj njegovih rok sicer nakazuje na potencialen objem okoli pasu ali ramen, a njegova kretnja nikoli ni do konca izpeljana. Spoštovanje osebnega prostora posamezne pripadnice nežnejšega spola je v njegovem primeru res visoko.