Kako je Kylie izgubila 18 kilogramov in po kakšni hrani je hrepenela med nosečnostjo?

Več kot eno leto je minilo, odkar je Kylie Jenner povila svojo prvorojenko. Razkrila je, po kakšni hrani je hrepenela med nosečnostjo, na kakšen način je povrnila predporodno postavo in kako je v resnici želela poimenovati hčerko.

21-letna milijarderka Kylie Jenner je februarja lani povila svojega prvega otroka, hčerko Stormi Webster. Prek Instagrama je razkrila, da ji je bilo prvotno všeč bolj tradicionalno ime: Rose, a si je kasneje premislila. ''Ljudje, povedala vam bom eno ime, ker mislim, da tako zagotovo ne bom poimenovala (bodoče) hčerke. Stormi sem želela poimenovati Rose. To ime mi je bilo res všeč. Vzklik za Rose!''

Kylie je želela hčerko Stormi poimenovati Rose FOTO: Profimedia

Kljub denarju in slavi se niti Jennerjeva ni mogla izogniti naravnemu procesu pridobivanja nosečniše teže: zredila se je za približno 18 kilogramov. Zdaj, ko je od poroda minilo že več kot eno leto in je zvezdnica ponovno v formi, je spregovorila o tem, kako je sprejela odvečno težo, hujšanje in spremenjen način prehranjevanja. ''Zdaj sem ponosna na svoj trebušček,'' je povedala 21-letnica v Instagramovem pogovoru z oboževalci. Ko ji je eden izmed gledalcev videa zastavil vprašanje, kako je ponovno prišla do ravnega trebuha, je odvrnila: ''Iskreno, za to je zaslužna dieta. Naravno sem koščena, podobno, kot moja sestra Kendall ... Le da ima ona res manekensko postavo. V resnici sem imela vedno raven trebuh, a se po porodu do nedavnega nikoli ni povrnil v prvotno stanje. Mislim, da gre največ zaslug pripisati prav spremembi načina prehranjevanja.''

Jennerjeva v pogovoru z oboževalci razkrila nekatere podrobnosti svoje prve nosečnosti FOTO: Profimedia

O tem, kakšne so v resnici njene prehranjevalne navade in kakšne diete se je lotila, je povedala: ''Ponavadi jem kot nora, karkoli si želim – pice, testenine, peciva ... Vse to sem potem za nekaj časa umaknila z jedilnika in začela jesti bolj zdravo. To je bilo zame popolnoma dovolj.''

Med nosečnostjo so ji dišala jajca, čeprav jih nikoli prej ni marala FOTO: Profimedia