Kako je novico o Dianini smrti sprejela prinčeva ljubica?

Minilo je 22 let, odkar je v tragični prometni nesreči umrla ljubljenka človeških src, britanska princesa Diana. Njena nepričakovana smrt še vedno buri duhove, v javnosti pa je nedavno zaokrožila tudi zgodba, kako se je na novico o njeni smrti odzvala Camilla Parker, takratna ljubica in danes partnerica princa Charlesa.

72-letna Camilla Parker Bowles je osvojila srce princa Charlesa že v času, ko je bil slednji v zakonu s pokojno princeso Diano. Novico o njunem ljubimkanju so privrženci ljubljenke človeških src sprejeli z velikim neodobravanjem, številni pa so bili prepričani, da v ozadju Dianine tragične prometne nesreče stoji prav kraljeva družina. Čeprav je njena smrt zaradi nekaterih nepojasnjenih dogodkov še vedno ena osrednjih tem številnih tabloidov, pa je bilo do sedaj le malo znanega o tem, kako je tragično novico sprejela Parker Bowlesova. Slednja namreč velja za edino pravo ljubezen princa Charlesa, javnost pa je nikoli ni sprejela tako dobro kot Diano.

Princ Charles in Camilla Parker Bowles sta ljubimkala že v času Charlesovega zakona z Diano FOTO: Profimedia

Po poročanju britanskih tabloidov naj bi Camilla novico o Dianini smrti izvedela prav od Charlesa. Slednji naj bi jo na večer tragične nesreče poklical in ji najprej sporočil, da si je Diana v prometni nesreči zlomila roko, nekaj ur kasneje - domnevno okoli četrte ure zjutraj - pa naj bi jo poklical ponovno in ji povedal, da je Diana umrla. Camilla naj bi bila ob prejeti novici užaloščena, s princem pa naj bi se dlje časa pogovarjala po telefonu in ga tolažila zaradi njegove izgube.

Camilla Parker Bowles naj bi bila ob novici o Dianini smrti močno užaloščena FOTO: Profimedia