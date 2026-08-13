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Tuja scena

Kako je ob novici, da Brad Pitt spet pije, reagirala Angelina Jolie?

Los Angeles, 13. 08. 2026 06.00 pred 9 urami 2 min branja 19

Avtor:
K.A.
Angelina Jolie in Brad Pitt

V preteklih dneh je medije preplavilo priznanje Brada Pitta, da ponovno uživa alkohol. Po sedmih letih popolne abstinence naj bi si zdaj občasno privoščil kakšen kozarec vina. In če je bila svetovna javnost presenečena, njegova nekdanja žena ni bila. Angelina Jolie naj bi po pričevanju virov to celo pričakovala.

Ko je nedavno javno priznal, da spet pije, so bili številni oboževalci Brada Pitta presenečeni, nekateri celo razočarani. A če so nekateri upali, da je njegovo alkoholno obdobje dokončno za njim, ena oseba nikakor ni bila presenečena nad novico, da si občasno spet kdaj privošči kozarec.

Angelina Jolie in Brad Pitt sta se ločila leta 2016.
Angelina Jolie in Brad Pitt sta se ločila leta 2016.
FOTO: Profimedia

Angelina Jolie je po poročanju tujih medijev to celo pričakovala. Da bo njen nekdanji mož, od katerega se je med drugim ločila tudi zaradi alkohola in posledične agresije nad njo in njunimi otroki, spet podlegel stari razvadi, je ni presenetilo. "Angelina ni presenečena. Poskušala je opozoriti ljudi. Vedela je, da vedno obstaja ta možnost. Ne verjame, da se je Brad spremenil. Misli, da je takšen, kot je, in da tudi nobena treznost tega ne more spremeniti," je za Daily Mail povedal vir blizu igralke.

Preberi še Brad Pitt po sedmih letih abstinence ponovno uživa alkohol

62-letnik je v intervjuju za Esquire nedavno resda priznal, da po sedmih letih popolne abstinence zdaj znova uživa alkohol. Dejal je, da si občasno privošči vino, vendar, kakor pravi, tokrat v omejenih količinah. Zmernost je po njegovih besedah namreč ključnega pomena, saj je ugotovil, da prevelike količine nanj vplivajo negativno. Tudi sama ločitev od igralke, s katero ima šest otrok, ki pa slavnega očeta ne priznavajo povsem, ga je močno prizadela in takrat se je prvič znašel v obdobju samomorilnih misli, kar je alkohol le še stopnjeval.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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KOMENTARJI19

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Endless
13. 08. 2026 13.15
Kraljica Elizabeta ga je do njenega 100 leta vsak dan ruknila en kozarec. In ?
Odgovori
0 0
Eksiflajs96
13. 08. 2026 12.29
Prvo nej pre dvojim pragom pomede ona.. drgac pa sla sta narazen kva jo zolk skrbi za njegov zdravje, denar ma, mir ma, cist super mu je
Odgovori
-2
1 3
Da se mene pita..
13. 08. 2026 10.55
Šnopček šele po 11 uri dopoldan,pol pa vse ostalo do kome.
Odgovori
+4
5 1
Medo1964
13. 08. 2026 10.37
narcisoidna, zmesana, manipulatorka
Odgovori
-1
5 6
kr en 123
13. 08. 2026 10.33
Koga briga, če mu paše... 10 let je mimo kar sta se ločila, pa bi bila še kar rada pametna, kaj on lahko in kaj ne... še dobro, da se je znebil take ženske...
Odgovori
-2
4 6
Grdoba
13. 08. 2026 09.40
Naj pije. V čem je težava?
Odgovori
+0
6 6
osservatore
13. 08. 2026 09.27
Vidimo, da je šjor Brad spet mal oPitt. Verjetno je eden od problemov, da ima denarja več kot dovolj dovolj in nima nobenega resnega dela. Torej dolgčas. Nič posebnega, saj ima velika večina znanih bogatih estradnikov podobne probleme z drogami, opiati ali alkoholom.
Odgovori
+4
5 1
Vakalunga
13. 08. 2026 09.08
Pije od sreče, da jo ne gleda, njegova edina napaka je bila, da se je spajdašil z njo.
Odgovori
+10
16 6
proofreader
13. 08. 2026 09.07
Zdravniki svetujejo, da se veliko pije. Sploh zdaj poleti.
Odgovori
+6
10 4
zajfa
13. 08. 2026 09.45
hahaha
Odgovori
-2
0 2
vlahov
13. 08. 2026 08.50
Angelina je bila na heroinu in alkoholu . Prvo pri sebi uredit odvisnost.
Odgovori
+10
14 4
stumfeta
13. 08. 2026 09.35
Ja, bila. In je uredila.
Odgovori
-2
7 9
Medo1964
13. 08. 2026 10.38
kaj pa vpletenost v Tupac umor?
Odgovori
+1
2 1
stumfeta
13. 08. 2026 13.09
Česa vsega si ne bodo eni zmisnli....
Odgovori
0 0
zurc
13. 08. 2026 08.13
ob taki osebi je normalno da piješ in imaš samomorilne misli(toliko let po ločitvi pa še kar sika in ga noče pustit pri miru ,pote se ve kakšna kača je ,normalni ljudje zgodbo zaključijo in gredo dalje)
Odgovori
+8
14 6
stumfeta
13. 08. 2026 09.36
Kdo sika? Viri okrog nje so povedali, ona javno ni povedala ničesar, akoravno ima do tega pravico, v njeni zasebnosti pa res ne vem, kaj se je za vtikat vanjo.
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-5
4 9
Medo1964
13. 08. 2026 10.39
,,,upam ,da si neporocena.............
Odgovori
+1
3 2
stumfeta
13. 08. 2026 13.10
Uau, a to bi moralo prizadeti al kaj?
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0 0
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