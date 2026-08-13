Kako je ob novici, da Brad Pitt spet pije, reagirala Angelina Jolie?

Ko je nedavno javno priznal, da spet pije, so bili številni oboževalci Brada Pitta presenečeni, nekateri celo razočarani. A če so nekateri upali, da je njegovo alkoholno obdobje dokončno za njim, ena oseba nikakor ni bila presenečena nad novico, da si občasno spet kdaj privošči kozarec.
Angelina Jolie je po poročanju tujih medijev to celo pričakovala. Da bo njen nekdanji mož, od katerega se je med drugim ločila tudi zaradi alkohola in posledične agresije nad njo in njunimi otroki, spet podlegel stari razvadi, je ni presenetilo. "Angelina ni presenečena. Poskušala je opozoriti ljudi. Vedela je, da vedno obstaja ta možnost. Ne verjame, da se je Brad spremenil. Misli, da je takšen, kot je, in da tudi nobena treznost tega ne more spremeniti," je za Daily Mail povedal vir blizu igralke.
62-letnik je v intervjuju za Esquire nedavno resda priznal, da po sedmih letih popolne abstinence zdaj znova uživa alkohol. Dejal je, da si občasno privošči vino, vendar, kakor pravi, tokrat v omejenih količinah. Zmernost je po njegovih besedah namreč ključnega pomena, saj je ugotovil, da prevelike količine nanj vplivajo negativno. Tudi sama ločitev od igralke, s katero ima šest otrok, ki pa slavnega očeta ne priznavajo povsem, ga je močno prizadela in takrat se je prvič znašel v obdobju samomorilnih misli, kar je alkohol le še stopnjeval.
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