Kako je ob novici, da Brad Pitt spet pije, reagirala Angelina Jolie?

Ko je nedavno javno priznal, da spet pije, so bili številni oboževalci Brada Pitta presenečeni, nekateri celo razočarani. A če so nekateri upali, da je njegovo alkoholno obdobje dokončno za njim, ena oseba nikakor ni bila presenečena nad novico, da si občasno spet kdaj privošči kozarec.

Angelina Jolie in Brad Pitt sta se ločila leta 2016. FOTO: Profimedia

Angelina Jolie je po poročanju tujih medijev to celo pričakovala. Da bo njen nekdanji mož, od katerega se je med drugim ločila tudi zaradi alkohola in posledične agresije nad njo in njunimi otroki, spet podlegel stari razvadi, je ni presenetilo. "Angelina ni presenečena. Poskušala je opozoriti ljudi. Vedela je, da vedno obstaja ta možnost. Ne verjame, da se je Brad spremenil. Misli, da je takšen, kot je, in da tudi nobena treznost tega ne more spremeniti," je za Daily Mail povedal vir blizu igralke.