Kako je Oprah praznovala 70. rojstni dan?

Oprah Winfrey pravi, da se počuti blagoslovljeno, ker je dopolnila 70 let. Legendarna televizijska voditeljica, ki je 29. januarja praznovala okrogel rojstni dan, je v odprtem pismu zapisala, da je razmišljala o tem, kaj vse se je naučila v zadnjih sedmih desetletjih življenja in s katerimi modrostmi je zakorakala v novo življenjsko obdobje.

"Postati starejši, ko imaš sredstva, da poskrbiš zase, je darilo, ki ga je treba ceniti," je zapisala. "Noben dan ni obljubljen nikomur od nas. Doseganje tega pomembnega mejnika se torej zdi kot milost v akciji. Vsak dan poskušam začeti z veseljem, da sem še vedno tukaj, pripravljena začeti znova," je dodala. "Začnem s pohvalo in končam s hvaležnostjo. To je moja formula za življenje, ki se vrača v izobilju in lepoti."

Winfreyjeva je zapisala, da je čutila pritisk prijateljev, naj za 70. rojstni dan načrtuje velik in poseben dogodek, kot je "večerja, zabava ali kosilo - ali naj gre nekam, kot je zdravilišče, pohod, letovišče ali meditirati v Nepal." Na koncu je rekla, da se ji zdi najbolj pomembno, da preprosto razmisli in se ozre nazaj na svoja leta do zdaj. Tako je "brskala po starih dnevnikih, fotografijah, spominskih škatlah, se gostila, uživala in se čudila odkritju, bolečini, veselju in čudežu 70 let odraščanja v žensko, kakršna sem."

Ob tem se je dotaknila še minljivosti časa. "Sedemdeset odmeva in vam da zagotovo vedeti, da ni ostalo toliko let, kot ste jih že porabili," je zapisala. "Z velikim zadovoljstvom sprejemam to, da ne glede na to, koliko sonc je še ostalo, je bilo vsakokratno vzhajanje vredno." In kaj je poleg obujanja spominov še počela na poseben dan? Odpravila se je na tek po plaži ter pri tem dodala, da je zdravje najboljše darilo.