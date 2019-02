Kako je Orlando Bloom zasnubil Katy Perry?

O njuni bližajoči se zaroki so oboževalci namigovali že pred časom, a je Katy v enem od intervjujev za revijo People v preteklosti izjavila, da je po enem propadlem zakonu (od leta 2010 do leta 2012 je bila poročena z Rusellom Brandom ) nekoliko skeptična do novega zakonskega življenja in da enostavno ni več prepričana o tem, da bi lahko do konca življenja ostala zgolj z eno osebo.

Zaroka, ki se je zgodila na valentinovo, je 34-letnico ujela popolnoma nepripravljeno. Tako vsaj trdijo viri blizu zaročenemu paru, ki so za E!News povedali: ''Snubitev je bila popolno presenečenje. O zaroki sta se že pogovarjala, a si Katy niti v sanjah ni predstavljala, da se bo vse zgodilo tako hitro. Orlando jo je zaprosil na samem, na valentinovo, takoj po večerji.'' 14. februar naj bi bil eden Katyjinih najljubših datumov, zato se je Bloomu zdelo najbolj primerno, da se zaročita prav na ta dan.

Kmalu po snubitvi je 42-letni igralec poskrbel za še eno presenečenje: organiziral je zabavo v zasebni hiši v Los Angelesu, na katero je povabil približno 30 najtesnejših prijateljev, a podrobnosti bližajoče se zabave niso smeli razkriti Katy. ''Vsi prijatelji so morali biti glede zabave zelo skrivnostni. Celoten prostor je bil okrašen z rdečimi vrtnicami in vsi so nosili rdeče majice s kratkimi rokavi, na katerih je pisalo OK. Ko sta v prostor stopila Orlando in Katy, so začeli nazdravljati s šampanjcem – tekle so solze sreče, Katy pa je bila presrečna,'' je za E!News povedal vir blizu zaročencema.