Kako je osvojil zvezdnico Seleno Gomez?

Benny Blanco ima preprost nasvet, kako osvojiti boljšo polovico. 38-letni z grammyjem nagrajeni producent je razkril, da se skrivnost njegove uspešne zveze skriva predvsem v prijaznosti. "Nisem uporabil kakšne črne magije ali česa podobnega," se je pošalil in med gostovanjem v oddaji Today priznal: "Preprosto sem bil prijazen."

"Pomembno je, da razumeš svojega partnerja, da se lahko pogovarjata o stvareh in imata odprt dialog," je nadaljeval in dodal: "Trenutno sva res v zelo dobrem obdobju in počutim se izjemno srečnega. Mislim, da me je prav to, da nisem kreten in da sem prijazen do ljudi, pripeljalo v njeno bližino."

Predvsem prijazne partnerice pa si je želel tudi sam. V epizodi podkasta Mel Robbins, ki je izšel v začetku meseca, je razkril, da je sestavil seznam lastnosti, ki si jih želi pri bodoči ženi. "Prva stvar na mojem seznamu je bila primerna starost. Druga je bila, da je prijazna. Prijazna, skrbna, sočutna – preprosto dobra oseba," je dejal. Kot tretjo lastnost je navedel željo po partnerici, ki se praviloma zbuja dobre volje. Pri ustvarjanju seznama mu je pomagal tudi njegov terapevt.