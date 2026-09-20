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Tuja scena

Kako je osvojil zvezdnico Seleno Gomez?

Los Angeles, 20. 09. 2026 08.00 pred 2 urama 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Selena Gomez in Benny Blanco

Svetovno znani producent Benny Blanco je javno spregovoril o svojem razmerju s Seleno Gomez. Poudaril je, da so bili odprt dialog, skrbnost in prijaznost ključni dejavniki, ki so ga pripeljali do zvezdnice. Par, ki se je poročil lani, trenutno uživa v svojem najlepšem obdobju skupnega življenja.

Benny Blanco ima preprost nasvet, kako osvojiti boljšo polovico. 38-letni z grammyjem nagrajeni producent je razkril, da se skrivnost njegove uspešne zveze skriva predvsem v prijaznosti. "Nisem uporabil kakšne črne magije ali česa podobnega," se je pošalil in med gostovanjem v oddaji Today priznal: "Preprosto sem bil prijazen."

Benny Blanco in Selena Gomez
Benny Blanco in Selena Gomez
FOTO: Profimedia

"Pomembno je, da razumeš svojega partnerja, da se lahko pogovarjata o stvareh in imata odprt dialog," je nadaljeval in dodal: "Trenutno sva res v zelo dobrem obdobju in počutim se izjemno srečnega. Mislim, da me je prav to, da nisem kreten in da sem prijazen do ljudi, pripeljalo v njeno bližino."

Predvsem prijazne partnerice pa si je želel tudi sam. V epizodi podkasta Mel Robbins, ki je izšel v začetku meseca, je razkril, da je sestavil seznam lastnosti, ki si jih želi pri bodoči ženi. "Prva stvar na mojem seznamu je bila primerna starost. Druga je bila, da je prijazna. Prijazna, skrbna, sočutna – preprosto dobra oseba," je dejal. Kot tretjo lastnost je navedel željo po partnerici, ki se praviloma zbuja dobre volje. Pri ustvarjanju seznama mu je pomagal tudi njegov terapevt.

Preberi še Benny Blanco o otroški želji Selene Gomez

Gomezova in Blanco sta se romantično zbližala v drugi polovici leta 2023, leto kasneje decembra pa sta z objavo na Instagramu oznanila, da sta zaročena. 27. septembra lani pa sta si v Kaliforniji obljubila večno zvestobo. Zaljubljeni umetnik je pred kratkim razkril tudi nekaj podrobnosti z njune poroke. Dejal je, da je bila svadba uresničitev sanj, ki jih je Gomezova gojila že od otroštva. "Najela sva farmo palm in jo preuredila. Želela sva narediti nekaj nekonvencionalnega, Selena pa je o svoji poroki sanjala že kot otrok," je povedal v svojem podkastu.

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Benny Blanco Selena Gomez razmerje zveza poroka

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KOMENTARJI2

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Morgoth
20. 09. 2026 10.13
Lepotico😂😂😂
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0 0
Matt0
20. 09. 2026 09.28
"svetovno znani" Noben oz večina verjetno ni slišala za njega pred Gomezko
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3 1
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