Kako je partnerju oprostila, da je imel otroka z drugo

Manekenka Gisele Bündchen in atlet Tom Brady sta poročena že devet let. V zakonu sta se jima rodila dva otroka, Gisele in Tom pa delujeta nadvse srečen in usklajen par. A tudi pri njima je prihajalo do ovir – še posebej na začetku njunega razmerja. Le nekaj mesecev po tem, ko sta se spoznala, je Tom svoji izbranki priznal, da druga ženska pričakuje njegovega otroka.

''Svet se mi je postavil na glavo,'' začne svojo pripoved 38-letna manekenka brazilskih korenin. Gisele je v svojem novo objavljenem delu Lessons: My Path to a Meaningful Life (Lekcije: Moja pot do smiselnega življenja) med drugim spregovorila o času, ko je spoznala svojega moža in o tem, kako se je pravljica kmalu spremenila v nočno moro.

''Toma sem spoznala na zmenku na slepo, decembra 2006. Hitro sem ugotovila, da gre za človeka, ki je v svoji karieri pravi bojevnik, športnik v pravem pomenu besede. Najbolj me je presenetila njegova osebnost: prijaznost, nežnost in ljubeznivost. Tom je imel in ima še vedno čvrst in stabilen karakter. Njegov odnos do družine je bil podoben tistemu, ki sem ga imela jaz s svojimi bližnjimi in prišla sem do zaključka, da je ljubeča oseba, ki ceni določene, meni pomembne vrednote. Vedela sem, da bi bil izjemen družinski človek. V tistem času sta bili najini karieri na vrhuncu, delila pa sva tudi podobne poglede na prihodnost. Tom mi je dejal, da si želi igrati še dobrih deset let in nato oditi v pokoj, kar je bilo podobno tistemu, o čemer sem sama razmišljala. Takrat sem bila stara 26 let in vedela sem, da se bo moja manekenska kariera pri 36 najverjetneje že nekoliko umirila.''

Po začetnem navdušenju in takojšnji iskrici pa je njuna zgodba doživela nepričakovan preobrat: ''Kmalu zatem, ko sva pričela z razmerjem, je v javnost privrela novica, da Tom pričakuje otroka s svojo nekdanjo partnerico, Bridget Moynahan. Svet se mi je podrl pred očmi ... Znašla sem se v težkem položaju. Sprejeti tujega otroka in prilagoditi svoj način življenja nekomu drugemu, ali pa zapustiti vse skupaj ... Čas, ki je sledil, ni bil enostaven, a sem v tem obdobju zagotovo zrasla kot oseba. Vedela sem, da je Bridget zanosila tik preden sva se s Tomom spoznala. Avgusta 2007 se je v najinih življenjih pojavil mali Jack.''

''Jacka sem takoj sprejela za 'svojega'. V moje življenje je vnesel velik blagoslov in srečo. Kmalu po njegovem prihodu sva s Tomom sprejela odločitev, da ne bova predolgo odlašala z najinimi otroki, saj sva želela, da ima Jack brate in sestre, s katerimi se bo lahko igral in odraščal ... Dve leti kasneje sva se poročila, kmalu zatem sem zanosila in najini življenji sta dobili popolnoma nov pomen.''