Kako je prijateljstvo Ghislaine Maxwell in princa Andrewa postalo škandal?

Princ Andrew je po aretaciji Ghislaine Maxwell, ki naj bi pred leti pomagala novačiti mladoletna dekleta za spolne usluge, pod budnim očesom javnosti. Kako pa se je njuno prijateljstvo in poznanstvo s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom sploh začelo?

2. julija je bila v New Hampshiru aretirana Ghislaine Maxwell, obtožena je laganja in prikrivanja zločinov, povezanih s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom. V samo afero pa je neposredno vključen tudi princ Andrew, kar potrjujejo tudi fotografije, na katerih je v njuni družbi. Pred dnevi pa je na spletu zaokrožila fotografija iz leta 2002, ki je nastala v Buckinghamski palači, na kateri na prestolu kraljice Elizabete II.sedita aretirana Ghislaine in igralec Kevin Spacey. Slednji naj bi zagrešil več spolnih napadov, po tem, ko je vse zanikal in je ena od žrtev umrla, pa so bile obtožbe zoper njega ovržene.Kot dokazujejo fotografije, je bil princ Andrew dober prijatelj z ljudmi, ki so bili obtoženi spolnih zločinov, še več, tako dober, da jim je priredil zasebni ogled palače britanske kraljeve družine.

Njihovo prijateljstvo Najzgodnejši dokazi o poznanstvu Andrewa in Epsteina segajo vse do leta 1996, ko se je princ ločil od Sarah Ferguson. Po razhodu je začel sklepati finančne posle z različnimi ljudmi zunaj tradicionalne kraljeve orbite. Po letalskih dnevnikih, ki jih je prvi pridobil Daily Mirror, je Fergusonova aprila 1998 obiskala Epsteinov Karibski otok, februarja 1999 pa naj bi na zloglasni otok prišel Andrew in tam ostal več dni.

icon-expand Princ Andrew FOTO: Profimedia

V letu 2000 je Andrew povabil Ghislaine in Epsteina na veliko ekskluzivnih kraljevih dogodkov. Kot poroča Daily Mail, so konec tedna preživeli v vikendu v Balmoru, kraljičini počitniški posesti na Škotskem, po poročanju BBC-ja pa sta bila oba istega leta povabljena tudi na vsakoletni ples, ki ga prirejajo v Buckinghamski palači. Njihovo prijateljstvo so potrdili tudi osem dni pred prvo aretacijo Epsteina leta 2006, ko je bil obsojeni fotografiran z Maxwellovo in Harveyjem Weinsteinomna 18. rojstni dan princese Beatrice, hčerke princa Andrewa. Intervju za BBC Britanska kraljeva družina se le redko odzove na negativno medijsko pozornost in špekulacije, zato je bil intervju za BBC, ki ga je naredila novinarka Emily Maitlis novembra 2019 z vojvodo Yorškim, nekaj neobičajnega, z njim pa si je želel princ oprati ime. Ob vprašanjih o prijateljstvu s poslovnežem in obsojenim pedofilom je Andrew odgovoril, da je bila Maxwellova ključni element njegovega prijateljstva z Epsteinom. V tem trenutku, ob aretaciji njegove prijateljice, je zato princ še toliko bolj pod drobnogledom.

icon-expand Princ Andrew in novinarka Emily Maitlis. FOTO: Profimedia

V intervjuju je princ napovedal tudi svojo začasno prekinitev kraljevih dolžnosti in priznal, da je Maxwellovo spoznal, ko je bila še dodiplomska študentka v Združenem kraljestvu, nato pa je postala stalna gostja na londonskih zabavah in družbenih dogodkih, kjer so se srečevali ljudje družbene smetane. Ni jasno, kdaj se je spoznala z Epsteinom, čeprav jeThe Mail on Sunday že leta 1995 poročal, da je tolažbo po očetovi smrti iskala ravno pri njem. Andrew je bil z njima prvič opažen na teniškem turnirju Mar-a-Lago februarja 2000, ki se ga je udeležil tudi sedanji predsednik ZDA, Donald Trump. Po poročanjuEvening Standard sta skupaj osemkrat potovala in se fotografirala na različnih londonskih nočnih lokacijah. Njuni prijatelji, ki so leta 2001 za omenjeni časopis podali izjavo, so dejali, da je njegova povezava z Maxwellovo sprožila spremembe v njegovem življenjskem slogu. "Andrew zelo slabo oceni ljudi in hitro je očaran. Od moža s kavča je postal človek, ki pohajkuje po mestu v poznih nočnih urah. Ni imel boljšega dela, kot da je hodil z dopusta na dopust."

icon-expand Princ Andrew si je z intervjujem za BBC naredil uslugo. FOTO: AP

V intervjuju za BBC je vojvoda Yorški še povedal, da je prijateljsko razmerje z Epsteinom končal na potovanju leta 2010 na Manhattanu, čeprav je še naprej sodeloval z Maxwellovo v naslednjih letih, ko sta se nazadnje pogovarjala pred drugo aretacijo Epsteina, julija 2019. Iskanje dokazov V zadnjem desetletju pa je njihova glavna povezava vezana na škandale. Leta 2011 so fotografije Andrewa in Epsteina, ki se sprehajata po Centralnem parku privedle do tega, da so podrobneje začeli raziskovati prinčevo povezavo z osumljenimi. Kmalu po tem je odstopil s položaja trgovskega odposlanca.

icon-expand Princ Andrew skupaj z Epsteinom. FOTO: Profimedia

Tožbo iz leta 2016, v kateri je Virginia Roberts Giuffre potrdila, da je bila s princem intimna, ko je bila še mladoletna, na kraljevem dvoru še vedno ostro zanikajo, prav tako, jo zanika Maxwellova. Po poročanju Page Six naj bi se Andrew za pomoč pri očiščenju svojega imena obrnil prav na Maxwellovo.

icon-expand Princ Andrew in Virginia Giuffre, v ozadju Ghislaine Maxwell. FOTO: Profimedia