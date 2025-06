Kako je razvpiti obisk vesolja spremenil Laurenine želje glede poročne obleke?

"Želela sem nekaj, kar ujame trenutek. Nekaj, kar sem sedaj. Sem drugačna oseba kot sem bila pred petimi leti. Prestala sem veliko terapije, ki me je spremenila v veliko pogledih. Jeff me ni spremenil, odkril me je. Počutim se varno, videno. Omogoča mi, da sem to, kar sem. Dovoli mi, da sem svobodna."

Navdih za obleko z visokim ovratnikom in čipko je bila legendarna Sophia Loren, ki je v filmu Nova varuška nosila podobno kreacijo, ko se je poročila z likom, ki ga je upodobil Cary Grant. "Raziskovala sem fotografije nevest iz petdesetih let preteklega stoletja. Ko sem videla Sophio, sem vedela, da je to, to. To je obleka." Reviji je zaupala, da je to prva formalna obleka, ki je zakrila njeno oprsje. "To je odstopanje od tega, kar ljudje pričakujejo. Odstopanje od tega, kar pričakujem jaz, ampak to je zelo značilno zame. Mislim, da bo Jeff prijetno presenečen, da bo tako vesel. Mislim, da je obleka tako elegantna in brezčasna," je še dejala o kreaciji modne hiše Dolce & Gabbana.

Jeff Bezos je pred poroko izbranko celo prosil, ali lahko vidi obleko, a mu ta tega ni dovolila, saj je želela, da bi bilo vse skupaj veliko presenečenje. "Počutim se kot princeska," je še dejala o razkošni obleki. To, da ženin ni videl obleke pred poroko pa ni edina tradicije, ki se je je Lauren držala. Nekaj sposojenega so bili uhani italijanske modne hiše, nekaj modrega pa kar odprava v vesolje Blue Origin. "Nekaj, kar sem s seboj vzela v vesolje," je razkrila in pojasnila, da je s seboj na plovilo vzela skrivni suvenir za soproga, ker je to bila "dobesedno ena najglobljih izkušenj, kar sem jih kdaj imela v življenju. Videti Zemljo iz vesolja in se nato vrniti. Ne znam opisati, ampak bila je najčudovitejša izkušnja mojega življenja. Jeff mi je dejal, da me bo spremenila, in res me je - vizualno in spiritualno."