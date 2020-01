Kako je sanjski moški praznoval 28. rojstni dan?

Mijo Matić , ki je s svojim stasom osvojil že marsikatero žensko srce, je 7. januarja dopolnil 28 let. Maneken, bloger, gasilec in fitnes trener, ki si je naklonjenost javnosti pridobil z nastopom v oddajiSanjski moški Hrvaške, je za hrvaške medije povedal, kako je praznoval svoj rojstni dan.

"Za rojstni dan sem bil v službi, ker sem bil dežurni gasilec. Toda minuli konec tedna sem že praznoval s prijatelji. Bili smo na Sljemenu (op.a., je ena od najbolj priljubljenih izletniških točk Zagrebčanov), uživali smo v naravi, pojedli dobro kosilo in nazdravili. Letos sem se odločil za mirno praznovanje, brez velike zabave, saj se trenutno bolj posvečam delu in zdravemu življenjskemu slogu. To nameravam nadaljevati tudi v letošnjem letu," je povedal Mijo, ki so mu številni oboževalci na Instagramu čestitali in zaželeli vse najboljše za rojstni dan. Za lepe želje se jim je slavljenec zahvalil s fotografijo, na kateri ima nasmeh do ušes ter zraven zapisal: "Hvala za lepe želje za 28. rojstni dan!" Zraven pa je dodal še hashtag oziroma ključnik 'sproščeno'.