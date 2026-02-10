Kako je sanjski Petar povezan z Evrovizijo?

Srbskega manekena Petra Rašića je širše občinstvo iz regije spoznalo v šovu Sanjski moški Hrvaške , a 29-letnika je kariera peljala po številnih poteh, tudi evrovizijski. Leta 2021 je kot skrivnostni sinjeoki lepotec nastopil v videospotu za pesem Loco Loco , s katero je skupina Hurricane tistega leta Srbijo zastopala na glasbenem izboru.

Ne le Petar, s svojim zunanjim videzom, predvsem pa energičnim nastopom in pesmijo, ki je osvojila uho marsikaterega poslušalca, so tistega leta pozornost kradle tudi članice skupine Ivana, Ksenija in Sanja. Na koncu so v finalu osvojile 15. mesto ter si zagotovile prepoznavnost, na krilih katere so še nekaj časa skupaj ustvarjale.

Spomnimo, istega leta so svojo zvezdo na evrovizijskem odru prižgali tudi fantje iz zasedbe Joker Out, ki so kasneje zasloveli po širši Evropi in danes veljajo za eno najuspešnejših slovenskih glasbenih zgodb.