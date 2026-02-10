Naslovnica
Tuja scena

Kako je sanjski Petar povezan z Evrovizijo?

Petar Rašić

Še preden so postavnega Srba spoznali gledalci šova Sanjski moški Hrvaške, so se v njegovih sinjih očeh izgubili evrovizijski privrženci. Kako je sanjski Petar, čigar ljubezensko pot lahko spremljamo v romantičnem in napetem šovu na POP TV in VOYO, povezan z Evrovizijo?

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Srbskega manekena Petra Rašića je širše občinstvo iz regije spoznalo v šovu Sanjski moški Hrvaške, a 29-letnika je kariera peljala po številnih poteh, tudi evrovizijski. Leta 2021 je kot skrivnostni sinjeoki lepotec nastopil v videospotu za pesem Loco Loco, s katero je skupina Hurricane tistega leta Srbijo zastopala na glasbenem izboru.

Spomnimo, istega leta so svojo zvezdo na evrovizijskem odru prižgali tudi fantje iz zasedbe Joker Out, ki so kasneje zasloveli po širši Evropi in danes veljajo za eno najuspešnejših slovenskih glasbenih zgodb.

