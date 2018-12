Kako je ušla 'prekletstvu' otroških zvezdnic?

28-letna Vanessa Anne Hudgens, je prvič pred kamero stala pri osmih letih, nato pa se je pojavila v številnih televizijskih serijah, kot so Peterčki, Still Standing, Paglavca v hotelu, The Brothers Garcíain Drake & Josh. Svojo prvo filmsko vlogo pa je dobila leta 2003, ko je kot Noel zaigrala v filmu Trinajstletnici. Sledili so filmi, kot soZver, Potovanje v središče Zemlje 2, Powerless in The Princess Switch. Igralka, ki ima v sebi irsko, indijansko, špansko, kitajsko in filipinsko kri, prihaja iz glasbene družine, tako se je vmes odločila tudi za glasbeno kariero, in izdala kar nekaj albumov.

Leta 2007 pa se je znašla sredi velikega škandala. Po spletu so namreč začele krožiti fotografije, na katerih je bila takrat 18-letnica gola. A takrat je bila Vanessa tista, ki se je morala za to opravičiti, kajti filmski studii, kot razne tuje revije niso več želele sodelovati z njo. "Vanessa se je opravičila za to, kar je bila očitno slaba presoja. Upamo samo, da se je iz tega kaj naučila," je takrat zapisal Disney studio. Le dve leti kasneje pa so fotografije znova zaokrožile po spletu. takrat se je zvezdnica odločila, da toži spletno stran, ki je objavila fotografije.

"Ko me vprašajo, ali bi se v filmu slekla in jim rečem, da je to nekaj, kar mi ni preveč prijetno, je njihov odziv 'nakladaš, saj si to že naredila'," je skrušeno odgovorila na vprašanja, kako se počuti zaradi golih fotografij, ki so bile posnete za zasebno uporabo. A zvezdnice to ni zlomilo, vrgla se je v delo in snemala naprej. In kaj je bilo tisto, ki jo je držalo pokonci, da ni – tako kot mnogi drugih otroških zvezdnikov klonilo pod težo slave? Ena od stvari je to, da zvezdnica uspeha ni jemala za samoumevnega, kajti videla je, koliko sta njena starša žrtvovala. "Moja družina se je finančno kar borila. Veliko se je vrtelo okoli denarja. Vozila sta me v Los Angeles, šlo je veliko bencina ... Zaradi tega sta vzela posojilo in preselili smo se bližje studiom."

Poleg finančne podpore pa je igralka imela tudi čustveno podpore s strani družine: "Starša sta me res podpirala. Zaradi mene sta se odrekla veliko stvarem." Tega zvezdnica ne bo nikoli pozabila. Še vedno si je zelo blizu z materjo in sestro, medtem ko je njen oče umrl leta 2016, izgubil je bitko z rakom.