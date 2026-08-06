Kako je videti počitniški dan Kimija Antonellija?

Kimi Antonelli tako kot številni drugi dirkaški zvezdniki trenutno uživa na zasluženih počitnicah. Njegova jutranja rutina je sestavljena iz osvežujočega skoka v morje z njegove luksuzne jahte, nato pa se dopustniški dan mladega zvezdnika lahko začne.
Da mladi Italijan dopustuje na prestižnem vodnem plovilu, ki pluje ob obali Sardinije, smo že poročali, saj so 19-letnika fotografi ujeli v družbi njegovih prijateljev med igranjem paddla in kopanjem v morju. Zdaj pa je Kimi tudi sam razveselil svoje oboževalce z objavo videa, v katerem je razkril, kako poteka njegov počitniški dan. "To je moja poletna jutranja rutina," je zapisal ob videu, ki ga je objavil na Instagramu.
Posnetek se začne s Kimijem, ki leži v postelji, ko ga nekdo zbudi, pa steče po luksuzni jahti do palube in navdušeno skoči v vodo. Nadaljevanje videa razkriva še, da mladi dirkač Mercedesa dneve preživlja aktivno - igra paddel, se vozi z vodnim skuterjem, preizkuša ravnotežje na vodni deski, predvsem pa uživa v dobri družbi in brezskrbnem preživljanju vročih poletnih trenutkov pred naslednjimi dirkami.
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