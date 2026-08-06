Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Kako je videti počitniški dan Kimija Antonellija?

Sardinija, 06. 08. 2026 14.31 pred 4 dnevi 1 min branja 4

Avtor:
K.A.
kimi antonelli

Ko zjutraj vstane, je prva stvar, ki jo naredi, skok v kristalno čisto in osvežujočo vodo. Takšna je zadnje dni jutranja rutina Kimija Antonellija, ki počitniške dni uživa na luksuzni jahti. Zvezdnik dirk formule 1 poletni premor izkorišča za preživljanje v dobri družbi, svoj adrenalinski duh pa ohranja s številnimi vodnimi aktivnostmi.

Kimi Antonelli tako kot številni drugi dirkaški zvezdniki trenutno uživa na zasluženih počitnicah. Njegova jutranja rutina je sestavljena iz osvežujočega skoka v morje z njegove luksuzne jahte, nato pa se dopustniški dan mladega zvezdnika lahko začne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da mladi Italijan dopustuje na prestižnem vodnem plovilu, ki pluje ob obali Sardinije, smo že poročali, saj so 19-letnika fotografi ujeli v družbi njegovih prijateljev med igranjem paddla in kopanjem v morju. Zdaj pa je Kimi tudi sam razveselil svoje oboževalce z objavo videa, v katerem je razkril, kako poteka njegov počitniški dan. "To je moja poletna jutranja rutina," je zapisal ob videu, ki ga je objavil na Instagramu.

Preberi še Kimi Antonelli se sprošča na oddihu na Sardiniji

Posnetek se začne s Kimijem, ki leži v postelji, ko ga nekdo zbudi, pa steče po luksuzni jahti do palube in navdušeno skoči v vodo. Nadaljevanje videa razkriva še, da mladi dirkač Mercedesa dneve preživlja aktivno - igra paddel, se vozi z vodnim skuterjem, preizkuša ravnotežje na vodni deski, predvsem pa uživa v dobri družbi in brezskrbnem preživljanju vročih poletnih trenutkov pred naslednjimi dirkami.

kimi antonelli formula 1 počitnice jahta morje zabava
24ur.com Kimi Antonelli se sprošča na oddihu na Sardiniji
Zadovoljna.si Na Active Koper se zabava na morju nadaljuje
Moskisvet.com Vroča slovenska balerina buri domišljijo
24ur.com Usher o svoji zdravi rutini: Ob sredah se postim in pijem samo vodo
24ur.com Kakšno poletje nam prinašajo ledeni možje?
24ur.com Ob službi na teden preteče od 60 do 80 kilometrov, kako ji uspeva?
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
06. 08. 2026 19.17
Zaslužene počitnice ima lahko samo tisti ki dela!
Odgovori
0 0
2fast4
06. 08. 2026 15.48
Je ze sel na wc, ali zamuja...
Odgovori
+3
3 0
dark Cat
06. 08. 2026 15.02
Ktere kozlarije se objavlja
Odgovori
+5
5 0
krapezsaso
06. 08. 2026 15.01
Tako, kot vsak najstnik...
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897