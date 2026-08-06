Kako je videti počitniški dan Kimija Antonellija?

Kimi Antonelli tako kot številni drugi dirkaški zvezdniki trenutno uživa na zasluženih počitnicah. Njegova jutranja rutina je sestavljena iz osvežujočega skoka v morje z njegove luksuzne jahte, nato pa se dopustniški dan mladega zvezdnika lahko začne.

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Da mladi Italijan dopustuje na prestižnem vodnem plovilu, ki pluje ob obali Sardinije, smo že poročali, saj so 19-letnika fotografi ujeli v družbi njegovih prijateljev med igranjem paddla in kopanjem v morju. Zdaj pa je Kimi tudi sam razveselil svoje oboževalce z objavo videa, v katerem je razkril, kako poteka njegov počitniški dan. "To je moja poletna jutranja rutina," je zapisal ob videu, ki ga je objavil na Instagramu.