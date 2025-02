Kako je viralni Charlie, ki je ugriznil bratov prst, videti danes?

Težko je verjeti, da je minilo že skoraj 18 let od trenutka, ko je posnetek z naslovom Charlie Bit My Finger oziroma Charlie me je ugriznil v prst preplavil splet in postal ena prvih viralnih objav na platformi YouTube. Spomnimo, v posnetku se starejši brat Harry pritoži nad dejstvom, da ga je novorojeni bratec Charlie ugriznil v prst. In kako je Charlie, ki je ugriznil bratov prst, videti danes?

"To ni nekaj, s čemer prebijem led. Ni nekaj, kar bi med pogovorom delil kot zabavno dejstvo o sebi," je pojasnil in dodal, da posnetek večkrat omenijo njegovi prijatelji: "Moji prijatelji radi ljudem to povedo in težko jih je zaustaviti. Vsake toliko pride to na plano in ljudje rečejo, da je to zelo 'kul' ali pa da ne vedo, o čem govorijo." Charlie je v intervjuju dejal še, da ga je kot majhnega otroka najbolj zmotilo to, ko so o posnetku govorili njegovi sošolci in učitelji.