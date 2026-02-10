Kako kitajska smučarska zvezdnica zasluži 23 milijonov letno?

Stara je 22 let, pa se lahko pohvali s kar štirimi olimpijskimi medaljami. Trenutno tekmuje na svojih drugih olimpijskih igrah v življenju, na katerih je že stala na stopničkah. Eileen Gu je smučarka prostega sloga, ki s svojim športnim talentom preprosto navdušuje, obenem pa ne blesti le na zasneženih strminah.

Simpatična mladenka je namreč po poročanju revije Forbes ena od najbolje plačanih športnic na svetu. Trenutno zaseda četrto mesto na lestvici najbogatejših, zaostaja le za tremi tenisačicami Coco Gauff, Aryno Sabalenko in Igo Świtek. A za njenih 23 milijonov dolarjev oziroma okoli 19 milijonov evrov zaslužka se ne more zahvaliti športu – njen bančni račun 'polnijo' pametne odločitve glede sponzorstev.

Sodelovanje z luksuznimi blagovnimi znamkami

Zvezdnica, rojena v San Franciscu, ki na tekmovanjih tekmuje pod kitajsko zastavo, s svojimi športnimi podvigi ne zasluži niti približno toliko kot z ostalimi projekti. S svojim privlačnim videzom in prijetnim nasmeškom navdušuje tako v domovini svoje mame, na Kitajskem, kot tudi v domovini svojega očeta, v Združenih državah Amerike. Prisotnost na dveh največjih trgih na svetu ji omogoča sodelovanje s prestižnimi blagovnimi znamkami, kot so denimo Porsche, Red Bull, IWC Schaffhausen in TCL elektronika.

Vrhunski športni rezultati in privlačen videz so po mnenju strokovnjakov odlična marketinška poteza, kar ustvarja tudi veliko finančno vrednost. Podjetja namreč iščejo ambasadorje, ki lahko dosežejo široko in raznoliko občinstvo.

Leta 2022 je na olimpijskih igrah v Pekingu resda osvojila dve zlati medalji in eno srebrno, lani pa slavila zmago na tekmah svetovnega pokala v slopestylu in halfpipu, a je za svoje dosežke prejela le okoli 40.000 dolarjev oziroma okoli 33.500 evrov.

Poleg zaslužkov od sponzorstev se 22-letnica aktivno ukvarja tudi z manekenstvom, kar dodatno povečuje njeno prepoznavnost in dohodke. Sodelovanje z agencijo IMG Models ji je omogočilo delo za priznane znamke, kot so Victoria's Secret in Louis Vuitton, ter prisotnost na modnih pistah. Že pri 16 letih je bila obraz šestih kitajskih modnih revij, v ZDA pa se je pojavila na naslovnici Sports Illustrated Swimsuit. Tako ima močan vpliv tudi v modnem svetu, vedno bolj priljubljena pa je tudi na družbenih omrežjih, kjer ji na Instagramu sledi več kot dva milijona oboževalcev.

Kritike zaradi odločitve, da bo zastopala Kitajsko