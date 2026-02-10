Kako kitajska smučarska zvezdnica zasluži 23 milijonov letno?

Stara je 22 let, pa se lahko pohvali s kar štirimi olimpijskimi medaljami. Trenutno tekmuje na svojih drugih olimpijskih igrah v življenju, na katerih je že stala na stopničkah. Eileen Gu je smučarka prostega sloga, ki s svojim športnim talentom preprosto navdušuje, obenem pa ne blesti le na zasneženih strminah.
Simpatična mladenka je namreč po poročanju revije Forbes ena od najbolje plačanih športnic na svetu. Trenutno zaseda četrto mesto na lestvici najbogatejših, zaostaja le za tremi tenisačicami Coco Gauff, Aryno Sabalenko in Igo Świtek. A za njenih 23 milijonov dolarjev oziroma okoli 19 milijonov evrov zaslužka se ne more zahvaliti športu – njen bančni račun 'polnijo' pametne odločitve glede sponzorstev.
Sodelovanje z luksuznimi blagovnimi znamkami
Zvezdnica, rojena v San Franciscu, ki na tekmovanjih tekmuje pod kitajsko zastavo, s svojimi športnimi podvigi ne zasluži niti približno toliko kot z ostalimi projekti. S svojim privlačnim videzom in prijetnim nasmeškom navdušuje tako v domovini svoje mame, na Kitajskem, kot tudi v domovini svojega očeta, v Združenih državah Amerike. Prisotnost na dveh največjih trgih na svetu ji omogoča sodelovanje s prestižnimi blagovnimi znamkami, kot so denimo Porsche, Red Bull, IWC Schaffhausen in TCL elektronika.
Leta 2022 je na olimpijskih igrah v Pekingu resda osvojila dve zlati medalji in eno srebrno, lani pa slavila zmago na tekmah svetovnega pokala v slopestylu in halfpipu, a je za svoje dosežke prejela le okoli 40.000 dolarjev oziroma okoli 33.500 evrov.
Poleg zaslužkov od sponzorstev se 22-letnica aktivno ukvarja tudi z manekenstvom, kar dodatno povečuje njeno prepoznavnost in dohodke. Sodelovanje z agencijo IMG Models ji je omogočilo delo za priznane znamke, kot so Victoria's Secret in Louis Vuitton, ter prisotnost na modnih pistah. Že pri 16 letih je bila obraz šestih kitajskih modnih revij, v ZDA pa se je pojavila na naslovnici Sports Illustrated Swimsuit. Tako ima močan vpliv tudi v modnem svetu, vedno bolj priljubljena pa je tudi na družbenih omrežjih, kjer ji na Instagramu sledi več kot dva milijona oboževalcev.
Kritike zaradi odločitve, da bo zastopala Kitajsko
Mladenka se je zaradi svoje odločitve za tekmovanje pod zastavo domovine svoje mame spopadala tudi s številnimi kritikami. Čeprav je sama rojena v ZDA, si je želela zastopati Kitajsko, svojo odločitev pa je sprejela leta 2015 pred svetovnim pokalom. Na zimskih olimpijskih igrah 2022 so jo zato nekateri označili za izdajalko Amerike, čeprav je večkrat javno povedala, da je bila zanjo ta odločitev izjemno težka. "Glavni razlog za mojo odločitev je bila priložnost za navdihovanje milijonov mladih na Kitajskem med olimpijskimi igrami 2022, s čimer bi promovirala šport, ki ga ljubim," je nekoč zapisala na Instagramu. Poudarila je, da upa, da bo s smučanjem združila ljudi, spodbujala medsebojno razumevanje, ustvarila komunikacijo in prijateljstva med narodi. Njena želja je bila, da bi navdihnila vsaj eno mlado dekle, da bi presegla meje. Ta dvojna pripadnost in poslanstvo sta bila osrednja točka njenega sporočila, ki ga žal številni nikakor niso želeli razumeti.
