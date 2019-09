Kako naravna je v resnici njena lepota?

Kako naravna pa je v resnici njena lepota? Strokovnjaki menijo, da je imela kar nekaj lepotnih operacij vključno z rinoplastiko in polnili. Predstavnik podjetja MYA, kjer opravljajo številne lepotne operacije, je pojasnil: "Poglejte fotografije Kendall, njen nos je na novejših fotografijah ožji in bolj ženstven." Dejal je, da tako lahko sklepamo, da gre za proces rinoplastike, kjer so ji naredili izjemno naraven in zaželen profil.

Za vse sestre družine Kardashian-Jenner so oboževalci že ugibali, ali so si z lepotnimi operacijami spreminjale različne dele telesa, vendar so navedbe vedno vztrajno zanikale. Najmanjkrat pa so na sumu imeli Kendall Jenner , saj je od vseh sester videti najbolj naravna.

"Cena rinoplastike je odvisna od različnih fizioloških dejavnikov, tehnik in kirurga ter po navadi stane od slabih 7000 evrov do dobrih 11.000 evrov," je razkril in še dodal: "Kar pa zadeva nekirurške posege, kot so injekcije proti gubam in polnila za ustnice – če je imela še takšne posege, so bili narejeni zelo subtilno in naravno."

Omenil je tudi njene obrvi, saj so videti rahlo dvignjene in bolj zaobljene glede na slike iz preteklosti, zato lahko sklepamo, da so ji pri tem pomagali z injekcijami proti gubam, je povedal predstavnik MYA. "Osebno ne verjamem, da ima popravljene ustnice, njen videz pa se verjetno nenehno spreminja tudi zaradi različnega nanosa ličil," je priznal. "Če pa si je popravila ustnice, je bilo to tako minimalno, da ni vplivalo na njeno naravno obliko ustnic," je še povedal.