Tuja scena

Kako po aferi in nezakonskem otroku živi družina Dava Grohla?

Los Angeles, 25. 04. 2026 08.00

K.Z.
Dave Grohl in Jordyn Blum

Pevec in idejni vodja skupine Foo Fighters je pred letom in pol javnosti razkril, da je imel afero in je znova postal oče. Kljub nezvestobi sta Dave Grohl in Jordyn Blum ostala skupaj in skušala rešiti zakon, glasbenik pa je sedaj razkril, kako njuna družina skupaj premaguje težko obdobje.

Dave Grohl je v nedavni podkast oddaji The Dish spregovoril o tem, kako se po aferi, v kateri je še četrtič postal oče, skuša ponovno povezati z dolgoletno soprogo Jordyn Blum in njunimi tremi hčerkami. Pevec skupine Foo Fighters je nezvestobo javnosti priznal pred letom in pol, takrat je tudi sporočil, da sta z ljubico dobila otroka.

"Ko se vrnem s turneje domov, najraje kuham za družino," je povedal Grohl, ki ima s soprogo 20-letno Violet Maye, 17-letno Harper Willow in 11-letno Ophelio Saint. "To je lahko pečenka za konec tedna ali testenine, kar daje mojim otrokom udobje," je prepričan glasbenik, ki se je moral po aferi potruditi, da je družina ostala skupaj.

"Nedavno sem postal še četrtič oče, mati moje hčerke pa ni moja žena," je zapisal v izjavi, ki jo je septembra 2024 objavil na družbenem omrežju. "Nameravam biti ljubeč oče, ki ji nudi podporo. Ljubim svojo ženo in najine otroke, zato se trudim po svojih najboljših močeh, da si znova pridobim njihovo zaupanje in si prislužim njihovo odpuščanje," je takrat še dodal.

Preberi še Žena Dava Grohla po moževi nezvestobi dala zakonu drugo priložnost

Februarja 2025 je Page Six poročal, da je mati Grohlove četrte hčerke Jennifer Young, ki z deklico živi v Los Angelesu. Afero je posebej težko prebolela pevčeva žena, ki je za nekaj časa tudi v javnosti snela poročni prstan, a se je nato vendarle odločila, da bo dala možu in njunemu zakonu še eno priložnost.

"Jordyn je Davu oprostila in živi naprej. Še vedno je zelo potrta zaradi okoliščin, a mu stoji ob strani," je za Page Six marca povedal vir blizu zakoncev. Dodal je, da Blum in Grohl, ki sta se poročila leta 2003, obiskujeta zakonskega terapevta, glasbenik pa se zelo trudi, da bi si ponovno pridobil ženino zaupanje. "Nihče od njiju si ne želi, da bi družina razpadla," je še dejal vir.

Razlagalnik

Dave Grohl je eden najbolj prepoznavnih ameriških glasbenikov, ki je svojo kariero začel kot bobnar legendarne grunge skupine Nirvana v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Po razpadu Nirvane zaradi smrti Kurta Cobaina je leta 1994 ustanovil skupino Foo Fighters, kjer je prevzel vlogo pevca, kitarista in glavnega avtorja pesmi. Skupina je postala ena najuspešnejših rock zasedb na svetu, Grohl pa je znan po svoji izjemni energiji na odru in sposobnosti igranja več inštrumentov.

Zakonska ali partnerska terapija je oblika psihoterapije, pri kateri usposobljen strokovnjak pomaga parom pri reševanju konfliktov, izboljšanju komunikacije in obnovi zaupanja. Terapevt ustvari varen prostor, kjer lahko partnerja odkrito spregovorita o svojih čustvih, bolečinah in pričakovanjih. Cilj terapije ni nujno vedno ohranitev zveze, temveč predvsem pomoč posameznikoma pri razumevanju dinamike njunega odnosa in sprejemanju zdravih odločitev za njuno prihodnost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
V kakšnem odnosu sta Maria Šarapova in Serena Williams?

bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
zadovoljna
Portal
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
3 spomladanski stajlingi, ki smo jih opazili na ulicah Ljubljane
3 spomladanski stajlingi, ki smo jih opazili na ulicah Ljubljane
Igor Mikič iskreno o svoji mami
Igor Mikič iskreno o svoji mami
vizita
Portal
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
cekin
Portal
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
moskisvet
Portal
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
dominvrt
Portal
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
okusno
Portal
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
5 sladic, ki jih pripravimo v soboto in jih jemo ves vikend
5 sladic, ki jih pripravimo v soboto in jih jemo ves vikend
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
voyo
Portal
Hobit: Smaugova pušča
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
