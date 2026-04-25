Kako po aferi in nezakonskem otroku živi družina Dava Grohla?

Dave Grohl je v nedavni podkast oddaji The Dish spregovoril o tem, kako se po aferi, v kateri je še četrtič postal oče, skuša ponovno povezati z dolgoletno soprogo Jordyn Blum in njunimi tremi hčerkami. Pevec skupine Foo Fighters je nezvestobo javnosti priznal pred letom in pol, takrat je tudi sporočil, da sta z ljubico dobila otroka.

"Ko se vrnem s turneje domov, najraje kuham za družino," je povedal Grohl, ki ima s soprogo 20-letno Violet Maye, 17-letno Harper Willow in 11-letno Ophelio Saint. "To je lahko pečenka za konec tedna ali testenine, kar daje mojim otrokom udobje," je prepričan glasbenik, ki se je moral po aferi potruditi, da je družina ostala skupaj. "Nedavno sem postal še četrtič oče, mati moje hčerke pa ni moja žena," je zapisal v izjavi, ki jo je septembra 2024 objavil na družbenem omrežju. "Nameravam biti ljubeč oče, ki ji nudi podporo. Ljubim svojo ženo in najine otroke, zato se trudim po svojih najboljših močeh, da si znova pridobim njihovo zaupanje in si prislužim njihovo odpuščanje," je takrat še dodal.

Februarja 2025 je Page Six poročal, da je mati Grohlove četrte hčerke Jennifer Young, ki z deklico živi v Los Angelesu. Afero je posebej težko prebolela pevčeva žena, ki je za nekaj časa tudi v javnosti snela poročni prstan, a se je nato vendarle odločila, da bo dala možu in njunemu zakonu še eno priložnost. "Jordyn je Davu oprostila in živi naprej. Še vedno je zelo potrta zaradi okoliščin, a mu stoji ob strani," je za Page Six marca povedal vir blizu zakoncev. Dodal je, da Blum in Grohl, ki sta se poročila leta 2003, obiskujeta zakonskega terapevta, glasbenik pa se zelo trudi, da bi si ponovno pridobil ženino zaupanje. "Nihče od njiju si ne želi, da bi družina razpadla," je še dejal vir.