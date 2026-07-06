Kako razkošno življenje pri 80 letih živi Sylvester Stallone?

80-letni Sylvester Stallone, ki je oče petih otrok, eden od sinov je zaradi bolezni srca umrl leta 2012, za svojo veččlansko družino potrebuje veliko prostora, zato je kupil dvorec, ki ob razkošju in udobju ponuja tudi prostornost. Zanj je leta 2020 odštel 31 milijonov evrov, za desetmesečno prenovo pa je poskrbel oblikovalec Martyn Lawrence Bullard.
Domovanje z visokimi stropi in velikimi okni s pogledom na morje ima tudi domači kino in prostorno telovadnico, v kateri zvezdnik akcijskih filmov še vedno preživi veliko časa. Dvorec ima tudi bleščeč šank, podoben tistim v lokalu, v prostornih hladilnikih pa ima zvezdnik zavidljivo kolekcijo vin. Da so zabave pri Stallonu popolne, poskrbi še steklen humidor, v katerem pri pravi temperaturi in vlagi hrani cigare.
V vitrini hiše za goste, ki stoji na posestvu, zvezdnik hrani nagrade, ki jih je skozi leta prejel, med njimi pa stojijo tudi trije kipci oskarjev, ki jih je leta 1976 prejel za prvi del franšize Rocky, film pa ga je izstrelil med zvezdnike svetovnega formata.
Ker je 80-letnik velik ljubitelj umetnosti, je njegovo domovanje podobno zasebni galeriji, stene pa krasijo dela Andyja Warhola, Pieta Mondriana, Damiena Hirsta in Bridget Riley, razstavil pa je tudi nekatere svoje slike, ki jih je ustvaril igralec, ki slika od najstniških let.
Impresivna pa ni le notranjost dvorca. Zunanji bazen je neposredno povezan z zasebno plažo, ki je edina v vsem Palm Beachu. Posestvo ima dostop do zasebnega pomola, obsega pa tudi večji vrt in paviljon, ki ponuja prostor za druženje in sprostitev.
Zvezdnik je pred časom dejal, da je tudi sam presenečen nad tem, da njegovo domovanje izžareva toliko domačnosti, a si niti ni želel, da bi živel v dvorcu s praznimi sobami, temveč je želel svoji družini zagotoviti prostor, kjer bodo uživali v družbi drug drugega, prijateljev in hišnih ljubljenčkov.
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