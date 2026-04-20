Tuja scena

Kako Sandra Bullock preboleva partnerjevo smrt?

Los Angeles, 20. 04. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

K.Z.
Sandra Bullock

Igralka Sandra Bullock se je avgusta 2023 morala spoprijeti s partnerjevo smrtjo, zvezdnica pa se je nedavno prvič znova pojavila na rdeči preprogi. 61-letnica je minuli dve leti preživela s svojimi otroki in se posvečala sebi, sedaj pa naj bi se počasi vrnila na delo.

Sandra Bullock se je zadnji dve leti in nekaj mesecev, kar je minilo od smrti njenega partnerja Bryana Randalla, posvečala sebi in prebolevanju tragične izgube. "Po vsem, kar je preživela z Bryanom, je potrebovala čas, da poskrbi zase," je nedavno za People povedal vir blizu igralke, ki je razkril, kako je zvezdnica, ki sicer velja za zelo zasebno osebo, prebolevala partnerjevo smrt. Fotograf se je sicer zadnja tri leta življenja boril z boleznijo ALS, bitko pa je izgubil avgusta 2023.

Sandra Bullock in Bryan Randall z otrokoma.
FOTO: Profimedia

"Veliko časa je preživela ob prebolevanju, s svojimi otroki in v domačem okolju. Preden se vrne na delo, se je želela prepričati, da so tako ona kot otroci v dovolj dobrem psihičnem stanju," je še dodal vir blizu zvezdnice, ki sicer z Randallom ni imela skupnih otrok.

61-letna igralka je sedaj 16-letnega sina Louisa posvojila leta 2010, pet let pozneje pa je posvojila tudi takrat triletno Lailo. Fotograf, ki ga je spoznala januarja 2015 na praznovanju Louisovega rojstnega dne, je imel še hčerko Skylar iz razmerja pred Bullock.

Preberi še Umrl je dolgoletni partner Sandre Bullock Bryan Randall

Da se je Randall boril z boleznijo, je družina razkrila ob novici, da je umrl. Takrat so v sporočilu za javnost zapisali: "Z veliko žalostjo sporočamo, da je 5. avgusta po triletnem boju z ALS mirno umrl Bryan Randall. Kmalu po diagnozi se je odločil, da o bolezni ne želi javno govoriti, mi pa smo njegovo željo spoštovali."

Zvezdnica in fotograf sta se prvič kot par v javnosti skupaj pojavila oktobra 2015 na premieri njenega filma Naša blagovna znamka je kriva. Bullock je o njuni družini spregovorila, ko se je partner že boril z boleznijo: "Našla sem ljubezen svojega življenja. Imava tri čudovite otroke. Čudovito je. On je vzor, kakršnega želim za svoja otroka."

Preberi še Sandra Bullock ob rojstnem dnevu pokojnega partnerja raztrosila njegov pepel

Med intervjujem decembra 2021 je dodala, da je njen partner pravi svetnik, ki jo je podpiral pri odločitvi, da si želi posvojiti še enega otroka, čeprav takrat še nista bila dolgo časa par. Igralka in fotograf sicer nista nikoli stopila pred oltar, o njegovi smrti ali morebitni novi zvezi pa javno še ni spregovorila.

Razlagalnik

ALS oziroma amiotrofična lateralna skleroza je napredujoča nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači. Bolezen povzroči postopno odmiranje motoričnih nevronov, kar vodi do izgube nadzora nad mišicami, težav pri gibanju, govoru, požiranju in na koncu dihanju. Čeprav za bolezen trenutno ni zdravila, ki bi jo popolnoma ustavilo, se zdravljenje osredotoča na lajšanje simptomov in izboljšanje kakovosti življenja bolnikov.

Izraz 'zasebna oseba' se v svetu zabavne industrije uporablja za zvezdnike, ki si prizadevajo strogo ločiti svoje poklicno življenje od osebnega. Takšni posamezniki se običajno izogibajo deljenju podrobnosti o svojem domu, družini ali čustvenih stiskah z mediji in širšo javnostjo. S tem želijo ohraniti določeno mero normalnosti in zaščititi svoje bližnje pred nenehnim nadzorom tabloidov in paparacev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
sandra bullock partner smrt igralka

bibaleze
Portal
Bivši mož Jennifer Aniston prvič postal očka
Kako izbrati primeren nastavek za dojenje?
Kako izbrati primeren nastavek za dojenje?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
zadovoljna
Portal
Svojo poroko bosta spremenila v resničnostni šov
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, strelci postavljajo nove cilje
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, strelci postavljajo nove cilje
To je najpogostejša zmota o progesteronu, ki ženske drago stane
To je najpogostejša zmota o progesteronu, ki ženske drago stane
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
vizita
Portal
Mislila je, da gre za pretesen modrček – zdravniki odkrili več kot 20 tumorjev
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Kaj stisk roke pove o vašem zdravju
Kaj stisk roke pove o vašem zdravju
cekin
Portal
Evropa želi zmanjšati plačilno odvisnost z digitalnim evrom, Werom in Flikom
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Kako sta Mojca in Mitja iz majhne ideje ustvarila eno najbolj prepoznavnih zgodb pri nas
Kako sta Mojca in Mitja iz majhne ideje ustvarila eno najbolj prepoznavnih zgodb pri nas
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
moskisvet
Portal
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
V peto gre rado: pri 78 letih znova stopil pred oltar
V peto gre rado: pri 78 letih znova stopil pred oltar
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati
S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati
dominvrt
Portal
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
okusno
Portal
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
voyo
Portal
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
