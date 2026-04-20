Kako Sandra Bullock preboleva partnerjevo smrt?

Sandra Bullock se je zadnji dve leti in nekaj mesecev, kar je minilo od smrti njenega partnerja Bryana Randalla, posvečala sebi in prebolevanju tragične izgube. "Po vsem, kar je preživela z Bryanom, je potrebovala čas, da poskrbi zase," je nedavno za People povedal vir blizu igralke, ki je razkril, kako je zvezdnica, ki sicer velja za zelo zasebno osebo, prebolevala partnerjevo smrt. Fotograf se je sicer zadnja tri leta življenja boril z boleznijo ALS, bitko pa je izgubil avgusta 2023.

"Veliko časa je preživela ob prebolevanju, s svojimi otroki in v domačem okolju. Preden se vrne na delo, se je želela prepričati, da so tako ona kot otroci v dovolj dobrem psihičnem stanju," je še dodal vir blizu zvezdnice, ki sicer z Randallom ni imela skupnih otrok. 61-letna igralka je sedaj 16-letnega sina Louisa posvojila leta 2010, pet let pozneje pa je posvojila tudi takrat triletno Lailo. Fotograf, ki ga je spoznala januarja 2015 na praznovanju Louisovega rojstnega dne, je imel še hčerko Skylar iz razmerja pred Bullock.

Da se je Randall boril z boleznijo, je družina razkrila ob novici, da je umrl. Takrat so v sporočilu za javnost zapisali: "Z veliko žalostjo sporočamo, da je 5. avgusta po triletnem boju z ALS mirno umrl Bryan Randall. Kmalu po diagnozi se je odločil, da o bolezni ne želi javno govoriti, mi pa smo njegovo željo spoštovali." Zvezdnica in fotograf sta se prvič kot par v javnosti skupaj pojavila oktobra 2015 na premieri njenega filma Naša blagovna znamka je kriva. Bullock je o njuni družini spregovorila, ko se je partner že boril z boleznijo: "Našla sem ljubezen svojega življenja. Imava tri čudovite otroke. Čudovito je. On je vzor, kakršnega želim za svoja otroka."

Med intervjujem decembra 2021 je dodala, da je njen partner pravi svetnik, ki jo je podpiral pri odločitvi, da si želi posvojiti še enega otroka, čeprav takrat še nista bila dolgo časa par. Igralka in fotograf sicer nista nikoli stopila pred oltar, o njegovi smrti ali morebitni novi zvezi pa javno še ni spregovorila.