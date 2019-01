Kako se bo na lepotnem tekmovanju odrezala predstavnica Slovenije?

Banjaluški Banski Dvor bo 15. februarja letos gostil do sedaj največji modni dogodek na Balkanu. Tam bo namreč potekalo tekmovanje za izbor 'najlepše ženske na Balkanu' oziroma miss Balkana. Za osvojitev laskavega naziva se bodo potegovale predstavnice Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Bolgarije in Slovenije, zaenkrat pa še ni znano, katera lepotica bo na dogodku predstavljala barve slovenske zastave.