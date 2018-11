Kako se odzove britanska kraljica, ko v solati najde polža?

Čeprav smo vajeni, da ima britanska kraljica Elizabeta II. vedno resnoben obraz in zadržano kraljevsko držo, vseeno občasno pokaže, da ima smisel za humor - tako je bilo tudi, ko je v solati našla polža. Polža je zavila v kos papirja in ga poslala nazaj v kuhinjo s pripisom: "To sem našla v solati, bi vi to pojedli?" Po pisanju britanske spletne strani Daily Mail, naj bi se kraljica med pisanjem sporočila nadvse zabavala in komaj čakala na reakcijo iz kuhinje.

Za jedilnik britanske kraljice skrbi kuharski šef Mark Flanagan, ki z ekipo 50 ljudi skrbi za celotno kraljevo družino ter obiskovalce kraljeve palače. Flanagan je tisti, ki pripravi predloge, nato pa kraljica obkroži jedi, ki jih želi. V knjigi Dinner At Buckingham Palace je zapisano, da naj bi bila hrana, ki jo strežejo v palači, na nivoju spodobne srednje dobre restavracije.

Darren McGrady, nekdanji šef kuhinje, je medijem zaupal, da kraljica ni preveč izbirčna, načeloma pa ni preveč navdušena nad rižem in krompirjem, zelo rada pa ima ribe ter zelenjavo, še posebno solate – četudi jo kdaj preseneti kak polž. Ima pa kraljica zelo rada čokolado, še posebno temno – več je kakava v čokoladi, bolj ji je všeč.