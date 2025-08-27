Kako se je Donald Trump odzval na zaroko Taylor Swift?

Kljub temu, da se med ameriško glasbeno zvezdnico Taylor Swift in predsednikom Združenih držav Amerike vije zapletena zgodovina, se je Donald Trump na novico o zaroki pevke s članom ekipe Kansas City Chiefs Travisem Kelcejem odzval pozitivno.

"Želim jima veliko sreče. Menim, da je odličen igralec in super fant in menim, da je ona čudovita oseba. Želim jima vse najboljše," je novinarjem dejal ameriški predsednik, ki pa romance med športnikom in glasbenico ni komentiral prvič. Pred dvema letoma, ko se je o njuni zvezi začelo javno šušljati, je v svojem slogu dejal: "Obema želim vse najboljše. Upam, da bosta uživala življenje, morda skupaj, morda ne. Najverjetneje ne."

Donald Trump in Taylor Swift sta sicer vse prej, kot prijatelja. Pevka je na lanskoletnih volitvah namreč javno podprla demokratsko kandidatko Kamalo Harris, prav tako je v preteklosti javno kritizirala Trumpovo politiko.