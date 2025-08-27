Svetli način
Tuja scena

Kako se je Donald Trump odzval na zaroko Taylor Swift?

Washington, 27. 08. 2025 08.42 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
E.M.
Na eno večjih novic v sferi popularne kulture v letošnjem letu se je odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump. Ko so ga novinarji vprašali, kaj meni o zaroki glasbene zvezdnice Taylor Swift in priljubljenega igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja, je prvi človek Združenih držav Amerike presenetil s svojim odgovorom.

Kljub temu, da se med ameriško glasbeno zvezdnico Taylor Swift in predsednikom Združenih držav Amerike vije zapletena zgodovina, se je Donald Trump na novico o zaroki pevke s članom ekipe Kansas City Chiefs Travisem Kelcejem odzval pozitivno.

"Želim jima veliko sreče. Menim, da je odličen igralec in super fant in menim, da je ona čudovita oseba. Želim jima vse najboljše," je novinarjem dejal ameriški predsednik, ki pa romance med športnikom in glasbenico ni komentiral prvič. Pred dvema letoma, ko se je o njuni zvezi začelo javno šušljati, je v svojem slogu dejal: "Obema želim vse najboljše. Upam, da bosta uživala življenje, morda skupaj, morda ne. Najverjetneje ne."

Donald Trump in Taylor Swift sta sicer vse prej, kot prijatelja. Pevka je na lanskoletnih volitvah namreč javno podprla demokratsko kandidatko Kamalo Harris, prav tako je v preteklosti javno kritizirala Trumpovo politiko. 

Novica o zvezdniški zaroki je 'zatresla' splet. Objava, ki sta jo zaljubljenca delila na družbenem omrežju Instagram, je v pičlih 12 urah nabrala več kot 25 milijonov všečkov. "Vaša učiteljica angleščine in učitelj športne vzgoje se bosta poročila," je ob zaročnih fotografijah pripisala Taylor. Pevka je pokazala tudi velik diamant na zaročnem prstanu.

ANDRO2004
27. 08. 2025 10.20
+0
Trump je kot vegeta. V vse se meša. Psiho 1.klase.
ODGOVORI
3 3
kick.your-ass
27. 08. 2025 10.34
Vprašali so ga...
ODGOVORI
0 0
royayers
27. 08. 2025 10.16
-2
ta patološki lažnivec pa res mora vse komentirat.
ODGOVORI
2 4
kick.your-ass
27. 08. 2025 10.34
Je kot golob
ODGOVORI
0 0
Aijn Prenn
27. 08. 2025 10.11
+3
Pa je to potrebno, da predsednik USA komentira take stvari??
ODGOVORI
4 1
guri
27. 08. 2025 09.50
-2
Sem mislil komentirati tega bigjohna pa ste že drugi napisali kam spadajo te zafurstriranci
ODGOVORI
1 3
trac
27. 08. 2025 09.47
+4
Samo, da se nekaj piše.
ODGOVORI
4 0
Wolfman
27. 08. 2025 09.35
-2
Ne more biti psihopat pozitivno narvnan!? Dobro veste, da Trump psihopat po naravi ni zmožen se pozitivno odzvati! na karkoli Le takrat, ko ti laže v oči, torej kot navaja ta članek.
ODGOVORI
4 6
Odisej25
27. 08. 2025 09.29
+5
To je popolnoma normalen odziv vsakega.
ODGOVORI
7 2
Levi so barabe
27. 08. 2025 09.08
+5
Trump je že dokazal da je veliko večji človek od taylor swift. Je mislila da mu bo preprečila zmago? 😂
ODGOVORI
10 5
Bigbadjohn
27. 08. 2025 09.04
+0
Bojda naj bi bila pevka?
ODGOVORI
5 5
Odisej25
27. 08. 2025 09.31
+4
In tebi se zdi tvoj komentar sila pameten? Milijini ljudi, ki hodijo na njene koncerte in še več milijonov je takih, ki bi radi šli pa ne zmorejo, se ne vprašujejo, ali je bojda pevka. Samo totoalni brezvezniki, hejterji, ignorantje se lahko kaj takega vprašajo.
ODGOVORI
5 1
Rožice so zacvetele
27. 08. 2025 09.35
+3
Bojda ima 1,6 MRD, bojda pa ti nimaš 0 /NIČ / na računu.... kako pa kaj v glavi!?
ODGOVORI
4 1
Igi31
27. 08. 2025 09.54
+1
35 let pa brez otrok in ta naj bi bila vzor :)
ODGOVORI
2 1
