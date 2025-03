Kako se je Meryl Streep odzvala na to, da je v sorodu z igralko Evo Longoria?

S pomočjo testa DNK, ki sta ga pred leti opravili v sklopu dokumentarne serije Faces of America , sta Meryl Streep in Eva Longoria odkrili, da ne delita le ljubezni do igre, temveč tudi sorodstveno vez. Eva Longoria, zvezdnica televizijske serije Razočarane gospodinje , se je že pred časom pošalila, da sta si s starejšo stanovsko kolegico nadeli vzdevek 'sestrična', sedaj pa je razkrila tudi, kako se je Meryl odzvala na dejstvo, da se njuni družinski drevesi prepletata.

Longorieva, ki je nedavno praznovala 50. rojstni dan, se je med gostovanjem v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon spominjala trenutka, ko je stanovski kolegici razkrila, da sta v sorodu. "Bila sem na zlatih globusih oziroma na neki prireditvi v zaodrju, ko mi je prijateljica dejala, da je tam tudi moja 'sestrična' Meryl in naj jo grem pozdravit. Oklevala sem, nisem želela iti do Meryl Streep in ji dejati, da sva v sorodu. Mislila sem, da ji nič ne bo jasno. Mislila sem, da ni videla oddaje Faces of America."

A Meryl Streep je oddajo videla."Kar naenkrat sem slišala nekoga vzklikati: Sestrična! Sestrična! Tako 'kul' je Meryl Streep," se je srečanja spominjala Eva in dodala: "Meryl sem dejala, da je očitno, kdo je podedoval talent v družini, ona pa mi je odvrnila, da je očitno tudi, kdo je podedoval lepoto."