Kako se je na razhod Bradleyja in Irine odzvala Lady Gaga?

V prvem tednu letošnjega junija je v javnosti odjeknila novica, da sta se po štirih letih razmerja dokončno razšla ameriški igralec Bradley Cooper in ruska manekenka Irina Shayk. Nekdanja partnerja sta tudi starša dveletni deklici Lei De Seine Shayk Cooper, katero želita zdaj vzgajati tako, da ne bo čutila posledic njune ločitve.

Številni so novico o njunem razhodu pričakovali že od trenutka, ko je na velika platna prišla uspešnicaZvezda je rojena: film, v katerem je Bradley združil moči zLady Gagain v katerem je bilo nemogoče spregledati iskrico med njima. Igralec in glasbenica sta govorice, ki so odmevale tako v tujih medijih kot na družbenih omrežjih, vztrajno zanikala in trdila, da so bili vsi prizori takšni izključno zaradi filmske zgodbe. Gaga je v enem od intervjujev kmalu po premieri filma dejala: ''Želela sva, da vidite točno to. Očitno sva bila v svoji igri uspešna.''

A namigovanja s tem niso poniknila in mnogi so že pred časom napovedali še en razhod v zvezdniškem svetu. Potem, ko so se temne napovedi realizirale, nekdanja partnerja nista podala uradne razlage, zakaj sta se odločila za ločeni poti, oglasila pa se ni niti Lady Gaga – čeprav so nekateri pričakovali tudi njen komentar.

Zdaj je tišino pretrgal vir blizu glasbenici, ki je za tabloid USWeekly spregovoril o Gaginem odzivu po odmevni novici: ''Situacija ni ravno najbolj rožnata. Peče jo vest zaradi tega, ker sta šla Bradley in Irina narazen. Vsekakor ne namerava stopiti v razmerje s Cooperjem ... Še najbolj se ji smili Irina ... Zaveda se, da so govorice o Bradleyjevi aferi pustile globok pečat na njunem odnosu in da so bile obenem eden glavnih razlogov za njune vedno bolj pogoste prepire.''Vir je za konec dodal, da se je Irina zaradi Cooperjevega pogostega preživljanja časa z Gago začela počutiti ogroženo in da so zato z njene strani prihajali čedalje bolj pogosti ljubosumni izbruhi. Ti naj v največji meri prispevali tudi k njuni končni ločitvi.