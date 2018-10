Kako se s prekinitvijo zaroke sooča Davidson?

Pete Davidson in Ariana Grande sta se pred dnevi po nekaj mesecih zaroke razšla. Temu naj bi po poročanju tujih medijev botrovala smrt Arianinega bivšega partnerja Maca Millerja, s katerim je bila pevka dve leti v razmerju. Maja letos sta se povsem nepričakovano razšla, a sta drug drugemu ob razhodu namenila besede, polne naklonjenosti in ljubezni. Že dober mesec po razhodu je bila 25-letnica zaročena z Davidsonom.

Tragična vest, da je Mac preminil zaradi predoziranja, je pretresla celotno javnost, močno pa se je dotaknila tudi Ariane. Ta je zaradi smrti nekdanjega partnerja odpovedala svoj nastop, udeležila pa se ni niti podelitve emmyjev. Ker se je znašla na udaru kritik, da se je reper namerno predoziral zaradi njene zaroke z Davidsonom, je za nekaj časa napovedala tudi svoj umik z družbenih omrežij. Ob velikem pritisku, ki ga je čutila z vseh strani, se je odločila prekiniti zaroko s Peteom in dejala, da zdaj ni pravi čas za to.

Prvič po njunem razhodu so tuji fotografi opazili Davidsona na sprehodu, viri blizu 24-letniku pa so dejali, da se Pete počuti uredu: ''Ima močno podporo s strani prijateljev in svojcev, ki skrbijo za to, da je njegovo počutje boljše. Prijatelji ga spravljajo v dobro voljo in mu odvračajo misli od tega, kar se je zgodilo. Pete se je trenutno posvetil sebi, Ariani pa želi vse najboljše v življenju.''