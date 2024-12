Kako so se otroci Megan Fox odzvali na novico, da je igralka znova noseča?

Megan Fox in Machine Gun Kelly bosta prihodnje leto ponovno postala starša, saj je igralka noseča z njunim prvim skupnim otrokom. Nad novico, da bosta ponovno zibala, sta bodoča starša izjemno navdušena, kar sta tudi javno priznala. Kako pa so se na novico, da bodo dobili brata oziroma sestro, odzvali otroci slavne igralke?

"Otroci so zelo navdušeni nad novim družinskim članom. Obljubili so, da bodo pomagali in sodelovali pri skrbi za dojenčka," je v intervjuju za revijo People razkrila zvezdnica. 12-letni Noah, 10-letni Bodhi in osemletni Journey, katerih oče je Brian Austin Green, se tako kot njihova mama zelo veselijo novega družinskega člana, za katerega še ni javno znano, kdaj se bo rodil in katerega spola bo.